La NFL se encuentra de luto; fallece Nick Mangold, exjugador de los New York Jets, a los 41 años

Ciudad de México.- Luego de una dura batalla contra una enfermedad renal, se informó el sensible fallecimiento de Nick Mangold, exjugador de los New York Jets, vistiendo de luto a la NFL. El centro falleció a los 41 años de edad; el hecho se suscitó durante la noche del sábado, 25 de octubre, pero fue hasta un día después que el equipo realizó el anuncio de tan lamentable fallecimiento, unas horas previas a su enfrentamiento contra los Cincinnati Bengals.

Apenas hace un par de semanas, Mangold había compartido con sus seguidores que se encontraba atravesando una batalla contra un problema renal e incluso estaba recibiendo tratamientos de diálisis. También, comunicó que necesitaba un trasplante y solicitó donadores de sangre para poder continuar con su recuperación. "Siempre supe que este día llegaría, pero pensé que tardaría más tiempo", escribió apenas el 14 de octubre.

Los Jets anunciaron el sensible fallecimiento a una hora para el kickoff contra Cincinnati, donde se guardó un minuto de silencio como homenaje a su exjugador. Woody Johnson, dueño de los Jets, ofreció una conferencia de prensa para hablar de la lamentable pérdida para el club. "Era el corazón de nuestra línea ofensiva durante una década y un compañero de equipo querido cuyo liderazgo y dureza definieron una era del fútbol de los Jets".

Fue cuestión de minutos para que las redes sociales se inundaran con mensajes de solidaridad para con la familia del hoy finado; uno de los primeros en pronunciarse fue su excompañero, Thomas Jones, quien jugó por tres temporadas con Nick. "Sigo viendo tu rostro sonriente, hermano. Una de las personas más amables que he conocido. Uno de los mejores linieros que jamás haya jugado el juego".

Rex Ryan mourns the loss of his former player Nick Mangold following his death from kidney disease. pic.twitter.com/xhpJJ0yue3 — ESPN (@espn) October 26, 2025

Nick Mangold fue un centro destacado en la NFL, sobresaliendo con los Jets, a quienes llegó durante el draft del 2006 y rápidamente se convirtió en una pieza clave del equipo; fue seleccionado en siete ocasiones para el Pro Bowl y en un par de ocasiones para el All-Pro. Mangold estuvo en 11 temporadas con los Jets, hasta que fue puesto en libertad durante el 2017; un año después, firmó un contrato de un día para retirarse de manera oficial con el único equipo al que perteneció en su carrera.