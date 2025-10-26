Lando Norris se lleva la bandera de cuadros; resultados del Gran Premio de la Ciudad de México 2025

Ciudad de México.- El piloto de McLaren, Lando Norris, hizo valer su posición de 'poleman' y finalizó el Gran Premio de la Ciudad de México en la primera posición, arrebatando el liderato en el Campeonato de Pilotos, superando a Oscar Piastri, su compañero de equipo. El inglés ganó por primera ocasión desde el 3 de agosto, cuando la F1 estuvo de visita en Hungría; Max Verstappen y Charles Leclerc completaron el podio.

El Autódromo Hermanos Rodríguez presenció una de las carreras más emocionantes en lo que va del calendario de la F1, que tuvo acción desde el inicio; apenas en la primera curva, Verstappen intentó un rebase y terminó en la escapatoria luego de una frenada tardía. Unas vueltas después, el piloto de Red Bull tuvo un contacto con Lewis Hamilton, lo que finalizó con una sanción de 10 segundos contra el piloto británico.

Norris demostró un ritmo contundente durante toda la carrera, pues a pocos giros de haber comenzado el Gran Premio, puso más de 8 segundos de diferencia ante el segundo lugar; lideró todas las vueltas, pues la ventaja llegó a ser tan grande que no perdió posición luego de sus detenciones en boxes. A Lando le faltó quedarse con la vuelta rápida de carrera para anotarse el primer 'grand chelem' desde que llegó a la F1.

El galardón para el piloto del día se lo llevó Oliver Bearman, pues el joven británico cerró el Gran Premio en la cuarta posición, lo que representa su mejor posición final en el año; el piloto de Haas mantuvo un buen paso durante la carrera y en los últimos giros mantuvo la presión que le ejerció Piastri.

En las últimas vueltas, se estuvo preparando un duelo entre Leclerc y Verstappen para redefinir sus posiciones en el podio, pero una bandera amarilla en toda la pista imposibilitó la batalla entre los dos pilotos, relegando a 'Super-Max' en el tercer lugar.

Oscar Piastri se mostró errante durante todo el fin de semana y finalizó la carrera en la quinta posición, lo que hizo que perdiera el liderato en el Campeonato de Pilotos, a manos de Lando Norris, quien apenas tiene una diferencia de un punto sobre el otro piloto de McLaren. Aunque no tuvo un desempeño tan brillante como en los últimos GP, Verstappen volvió a recortar en la diferencia de puntos, cerrando aún más la pelea por el título.

Fuente: Tribuna del Yaqui