Lando Norris supera a Oscar Piastri y es el nuevo líder; se cierra la lucha por el Campeonato de Pilotos

Ciudad de México.- El piloto británico, Lando Norris, se convirtió en el nuevo líder del Campeonato de Pilotos, luego de superar a su compañero de McLaren, Oscar Piastri. Aunque los dos pilotos se comparten las primeras posiciones, la lucha sigue estando activa, ya que Max Verstappen ha seguido recortando la diferencia que había, comenzando en más de 100 unidades a reducirla hasta menos de 40 unidades.

Norris mantuvo un gran ritmo durante el Gran Premio de la Ciudad de México; el conductor de McLaren consiguió la pole position y, desde la bandera verde, lideró todas las vueltas hasta el final de la prueba. A Lando Norris le faltó quedarse con la vuelta rápida para quedarse con el 'grand chelem'; Verstappen finalizó la prueba en tercera posición y Oscar Piastri quedó relegado al quinto puesto, lo que causó que perdiera el liderato.

Norris regresó al camino del triunfo, ya que su más reciente victoria en la Fórmula 1 había sido el 3 de agosto, durante el Gran Premio de Hungría; el piloto inglés alcanzó su victoria 10 en la categoría y su sexta en la temporada 2025. Lando Norris llegó a 357 puntos, subiendo a la cima de la clasificación para el campeonato.

El errante desempeño de parte de Oscar Piastri ocasionó que, por primera ocasión desde inicios de temporada, pierda la primera posición en el campeonato; el australiano finalizó la jornada en la quinta posición, por lo que llegó a 356 puntos, solo uno por detrás de su coequipero.

Si bien Verstappen no pudo quedarse con la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, le bastó finalizar la carrera por delante de Piastri para mantenerse en la lucha; 'Super-Max' volvió a recortar una cantidad considerable de puntos, acumulando 321 unidades. Con estos resultados, la diferencia entre el primer y tercer lugar se reduce a solo 36 puntos.

Aún quedan pendientes cuatro Grandes Premios, lo que pone en juego más de 100 puntos, por lo que aún se cuenta con la posibilidad de que las primeras posiciones sigan cambiando, hasta que llegue el Gran Premio de Abu Dhabi el próximo 7 de diciembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui