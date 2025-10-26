Naranjeros aplastan a los Cañeros y toman el liderato de la Liga del Pacífico

Los Mochis, Sinaloa.- Con una salida de calidad de Wilmer Ríos y una ofensiva encendida que incluyó cuatro cuadrangulares, Naranjeros de Hermosillo derrotó 14-2 a Cañeros de Los Mochis para quedarse con la serie y tomar el liderato general de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Ríos (2-1) volvió a lucir sólido en la loma, lanzando seis entradas completas de cuatro hits y dos carreras limpias, ambas por jonrones solitarios de Leonys Martín y Yasmany Tomás, ponchó a cinco y otorgó dos bases por bolas para apuntarse su segundo triunfo de la campaña.

Se pinta la serie de naranja



Con rally en el noveno rollo, los @ClubNaranjeros ganan en Los Mochis y aseguran serie.



PG Wilmer Ríos

PP Darel Torres



Presentado por: W1sh#LigaARCO



La ofensiva naranja abrió el marcador desde la primera entrada con sencillo productor de Harold Ramírez que llevó al plato a José Cardona, aunque Cañeros igualó con el cuadrangular de Martín en el cierre del inning. En la segunda, Sergio Burruel conectó su primer jonrón del año para devolver la ventaja a Hermosillo.

Burruel disparó su primer jonrón de la campaña



Los visitantes ampliaron el margen en la cuarta con doblete de Cardona y sencillo de Jasson Atondo que impulsó dos carreras; un error del lanzador Darel Torres permitió otra más para colocar el score 5-1. Ríos salió de un apuro en el cierre de ese episodio dejando las bases llenas sin daño.

En la séptima, Willie Calhoun conectó su segundo cuadrangular de la temporada con un compañero en base para poner el juego 7-2. El relevo hermosillense contuvo a la ofensiva local con buenas salidas de Jorge Rodríguez y Chase Jessee, quien retiró a cuatro rivales consecutivos, incluido un turno clave ante Martín para apagar la amenaza.

El la mandó lejos.



Willie Calhoun empuja dos rayitas más para @ClubNaranjeros en la alta de la séptima.#LigaARCO



La ofensiva sonorense volvió a explotar en la novena con un rally demoledor de siete carreras: Darick Hall pegó su tercer vuelacercas del año, Burruel añadió un imparable productor y Francisco Lugo, quien entró de emergente, coronó el ataque con un jonrón de dos carreras, su primero de la campaña.

Hall disparó su tercer bambinazo del curso



Torres (1-1) cargó con la derrota al permitir cinco carreras, cuatro limpias, en cuatro entradas de labor. Con el triunfo, Naranjeros aseguró la serie y el primer lugar del standing, reafirmando su condición de equipo más consistente del arranque.

Hermosillo volverá al Estadio Fernando Valenzuela este martes para recibir a Tomateros de Culiacán en una nueva edición de la rivalidad más añeja del circuito. Por su parte, Cañeros viajará a Ciudad Obregón para medirse ante Yaquis.

Fuente: Tribuna del Yaqui