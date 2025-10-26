Nix y novatos de Denver lucen y Broncos le pasan por encima a los Cowboys

Denver, Estados Unidos.- La sangre nueva que fluye por las venas de los Broncos se destacó el domingo para encabezar la paliza de Denver por 44-24 sobre los DallasCowboys para su quinta victoria consecutiva.

El corredor R.J. Harvey anotó tres veces; el receptor abierto Pat Bryant atrapó su primer pase de touchdown de la NFL, uno de los cuatro lanzados por Bo Nix; y Jahdae Barron interceptó a Dak Prescott para su primera intercepción como profesional.

J.K. Dobbins también contribuyó a la paliza con 15 acarreos para 111 yardas y los Broncos (6-2) también obtuvieron grandes actuaciones de sus novatos mientras extendían la racha más larga de victorias en casa a nueve juegos.

Harvey se escapa para una de sus tres anotaciones

A pesar de contar con par de acarreos de touchdown del excorredor de Denver, Javonte Williams, los Cowboys (3-4-1) perdieron por octava vez consecutiva ante los Broncos, a quienes no han vencido desde la época dorada de Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin en 1995.

Los Broncos ganaron el sorteo y optaron por recibir, una decisión que resultó contraproducente cuando Nix lanzó directamente al esquinero Trikweze Bridges, cuya intercepción preparó el gol de campo corto de Brandon Aubrey. Pero a partir de ahí, excluyendo una rodilla al suelo en el medio tiempo, los Broncos anotaron en siete de sus siguientes ocho posesiones.

We'll take that. uD83DuDC50



uD83DuDCFA: CBS pic.twitter.com/iA8QskKjf9 — Denver Broncos (@Broncos) October 26, 2025

Después de que Williams anotó desde una yarda para llevar a Dallas a 14-10, Harvey tomó un centro directo para un touchdown de 1 yarda. Nix siguió con un balazo de 24 yardas por encima del hombro a Bryant para una ventaja de 27-10 en el medio tiempo. El segundo pase de touchdown de Nix a Troy Franklin puso el marcador 37-17 y su pase de 5 yardas a Harvey puso el marcador 44-17.

Nix completó 19 de 29 pases para 247 yardas con los cuatro touchdowns y una intercepción. Prescott completó solo 19 de 31 pases para 188 yardas y fue interceptado un par de veces por la defensiva de Denver.

Fuente: Tribuna del Yaqui