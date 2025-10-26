Nix y novatos de Denver lucen y Broncos le pasan por encima a los Cowboys

Denver, Estados Unidos.- La sangre nueva que fluye por las venas de los Broncos se destacó el domingo para encabezar la paliza de Denver por 44-24 sobre los DallasCowboys para su quinta victoria consecutiva.
El corredor R.J. Harvey anotó tres veces; el receptor abierto Pat Bryant atrapó su primer pase de touchdown de la NFL, uno de los cuatro lanzados por Bo Nix; y Jahdae Barron interceptó a Dak Prescott para su primera intercepción como profesional.
J.K. Dobbins también contribuyó a la paliza con 15 acarreos para 111 yardas y los Broncos (6-2) también obtuvieron grandes actuaciones de sus novatos mientras extendían la racha más larga de victorias en casa a nueve juegos.
A pesar de contar con par de acarreos de touchdown del excorredor de Denver, Javonte Williams, los Cowboys (3-4-1) perdieron por octava vez consecutiva ante los Broncos, a quienes no han vencido desde la época dorada de Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin en 1995.
Los Broncos ganaron el sorteo y optaron por recibir, una decisión que resultó contraproducente cuando Nix lanzó directamente al esquinero Trikweze Bridges, cuya intercepción preparó el gol de campo corto de Brandon Aubrey. Pero a partir de ahí, excluyendo una rodilla al suelo en el medio tiempo, los Broncos anotaron en siete de sus siguientes ocho posesiones.
Después de que Williams anotó desde una yarda para llevar a Dallas a 14-10, Harvey tomó un centro directo para un touchdown de 1 yarda. Nix siguió con un balazo de 24 yardas por encima del hombro a Bryant para una ventaja de 27-10 en el medio tiempo. El segundo pase de touchdown de Nix a Troy Franklin puso el marcador 37-17 y su pase de 5 yardas a Harvey puso el marcador 44-17.
Nix completó 19 de 29 pases para 247 yardas con los cuatro touchdowns y una intercepción. Prescott completó solo 19 de 31 pases para 188 yardas y fue interceptado un par de veces por la defensiva de Denver.
