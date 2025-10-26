¡Por fin!; Jets derrotan a los Bengals para su primera victoria de la campaña

Cincinnati, estados Unidos.- El inicio sin victorias de los New York Jets llegó a su fin. Breece Hall corrió para dos touchdowns en la segunda mitad y también lanzó un pase de touchdown de 4 yardas a Mason Taylor con 1:54 por jugar, ayudando a Justin Fields y los Jets a superar a los Cincinnati Bengals 39-38 el domingo para su primera victoria bajo el entrenador Aaron Glenn.

Fields completó 21 de 32 intentos de pase para 244 yardas y un touchdown en su primer juego desde que el propietario de los Jets, Woody Johnson, criticó duramente el juego de mariscal de campo de su equipo durante su inicio sin victorias. Fields, quien inició como titular después de que Tyrod Taylor fuera descartado el sábado por una lesión en la rodilla, restó importancia a los comentarios de Johnson.

Fields tuvo un buen desempeño ante Cincinnati

"Cuando estaba en el campo, estaba a punto de llorar", dijo Fields. "No porque ganamos. Pero todo lo que he pasado la semana pasada, todo lo que hemos pasado como equipo estas últimas siete semanas. Muchos altibajos. Entiendo que él es el dueño del equipo, pero eso es ruido externo", dijo. "Lo más importante fue que mis compañeros de equipo creyeron en mí y mis entrenadores creyeron en mí".

Breece fue el artífice del triunfo de los Jets

Los Jets (1-7), que perdían 31-16 después de tres cuartos, lograron 502 yardas de ofensiva en su juego de mayor puntuación de la temporada, incluido un récord de temporada de 254 por tierra. El rally ganador de Nueva York comenzó con la carrera de touchdown de 27 yardas de Hall con 7:52 por jugar. Fields pasó a Isaiah Davis para la conversión de 2 puntos.

first TD for Tyler Johnson in green and white uD83EuDEA3#NYJvsCIN on CBS | @paramountplus pic.twitter.com/tP8E8PxPiC — New York Jets (@nyjets) October 26, 2025

Después de que Cincinnati se fue de tres y fuera en la siguiente posesión, Nueva York marchó por el campo nuevamente. El pase de Hall a Taylor en la parte posterior de la zona de anotación fue el primer intento de pase de su carrera. Hall terminó con 18 acarreos para 133 yardas.

Flacco no pudo hilar victorias con los Bengals

Joe Flacco lanzó para dos touchdowns y corrió para una anotación de 1 yarda, pero los Bengals (3-5) perdieron por quinta vez en seis juegos. Ja'Marr Chase tuvo 12 recepciones para 91 yardas en su tercer juego consecutivo con recepciones de dos dígitos.

Fuente: Tribuna del Yaqui