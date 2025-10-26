"Pude haberlos matado": Liam Lawson se salva una tragedia en el Gran Premio de la Ciudad de México

Ciudad de México.- Lejos de los resultados en la carrera, el Gran Premio de la Ciudad de México estuvo cerca de interrumpirse por una tragedia que involucraría a uno de los pilotos. Antes de abandonar por daños en su monoplaza, Liam Lawson, conductor de la escudería Racing Bulls, estuvo cerca de arrollar a dos comisarios que entraron a la pista para quitar unos restos que quedaron en las primeras curvas.

Desde la jornada del sábado, 25 de octubre, el nombre de Lawson se volvió tendencia en las redes sociales, luego del mal recibimiento que le brindaron los aficionados de México. El piloto neozelandés fue abucheado en cada intervención que tuvo y la afición celebró cuando quedó eliminado en la clasificación para la carrera; los seguidores de la F1 en México recordaron los comentarios que Lawson hizo contra Sergio Pérez en su estadía por Red Bull.

Una vez en carrera, el conductor de los Racing Bulls tuvo un mal inicio y no pudo avanzar posiciones en el inicio del GP; en la primera curva, hubo varios contactos que dejaron suciedad en medio de la pista, lo cual fue limpiado por los comisarios, aunque no impusieron condiciones de bandera amarilla o Virtual Safety Car.

uD83DuDEA8 Dos comisarios cruzaron la pista muy cerca de Liam Lawson en el Gran Premio de México uD83CuDDF2uD83CuDDFD #MexicoGP #F1



Cuando los Marshall estaban en medio de la pista, no se percataron de que Lawson se aproximaba a toda velocidad; el piloto evitó la tragedia por pocos metros, pues alcanzó a maniobrar y pudo continuar su camino sin impactar a nadie. Luego, en un team radio, Lawson se quejó por la mala decisión por parte de los comisarios de salir a pista en esas condiciones. "Pude haberlos matado", comentó el piloto.

La organización del Gran Premio de la Ciudad de México pudiera llevarse una sanción de parte de la Federación Internacional de Automovilismo, pues está prohibido desplegar a pista a sus comisarios o a algún vehículo de rescate en condiciones de bandera verde. A final de cuentas, todo quedó en un susto y Liam Lawson pudo proseguir su carrera, aunque terminó abandonado el GP por un problema en el alerón trasero de su monoplaza, mientras fue abucheado de nueva cuenta por todos los asistentes al Autódromo Hermanos Rodríguez.

