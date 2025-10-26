Real Madrid vence con categoría al Barcelona; los 'Merengues' reafirman el liderato en LaLiga

Madrid, España.- Luego de un intenso partido en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid se impuso ante el Barcelona y se reafirmó como el líder único, luego de 10 jornadas disputadas en LaLiga. El marcador finalizó en dos goles por uno a favor de los locales, aunque pudo haber sido con una diferencia muy superior, aunque le eliminaron un par de goles al Madrid debido a fueras de lugar y Kylian Mbappé terminó fallando un penal.

El Barcelona vio mermado su nivel ante diversas bajas importantes, sobre todo de elementos ofensivos, lo que terminó por reflejarse en el resultado final. El Barça no pudo contar con Robert Lewandowski ni con Raphinha, quienes han presentado problemas musculares y estarán fuera de las canchas por tiempo indeterminado; se había anunciado que Jules Koundé estaba en duda, aunque el francés terminó participando en el encuentro completo.

Todas las anotaciones cayeron en una primera mitad llena de emociones; en el minuto 22, Kylian Mbappé marcó desde afuera del área, inaugurando la pizarra en el recinto de Madrid. El delantero francés, asistido por Jude Bellingham, metió un zapatazo desde tres cuartos de cancha, aprovechando que el arquero del Barcelona estaba un poco adelantado. Apenas unos minutos después, el VAR le quitó su segunda anotación, tras un polémico fuera de lugar.

KYLIAN MBAPPE WHAT A GOAL! uD83EuDD2F pic.twitter.com/DHrm47D3yd — TC (@totalcristiano) October 26, 2025

El Barcelona igualó los cartones en el minuto 37; Marcus Rashford puso un penal en movimiento para Fermín López, quien con un fuerte tiro al centro de la portería, venció a Courtois. Luego de esto, parecía que el encuentro llegaría al descanso con igualdad en el marcador, hasta que instantes antes de que finalizara el primer tiempo, el Real Madrid retomó la ventaja.

uD83DuDEA8 FERMIN LOPEZ SCORES FOR BARCELONA WHAT A GAME uD83EuDD2FuD83EuDD2FuD83DuDD25pic.twitter.com/Zm2iau4GZ9 — KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025

En el minuto 43, Vinicius Jr. metía un desborde por la banda izquierda y, sobre la línea final, metió un centro pasado, que fue recentrado por Eder Militao. Jude Bellingham se encargó de empujar el balón, quedando en solitario, de frente a la portería sin arquero.

Gran parte de la segunda mitad fue dominada por el Real Madrid, quien desperdició varias oportunidades claras de gol, además de que Mbappé terminó errando una pena máxima. El partido finalizó con los ánimos calientes, con los jugadores de ambos equipos empujándose en el centro de la cancha.

Fuente: Tribuna del Yaqui