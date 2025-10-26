¿Ruptura dentro del Real Madrid? Vinicius Junior 'pelea' con Xavi Alonso en partido contra Barcelona

Madrid, España.- El Real Madrid venció al Barcelona durante el Clásico Español con categoría y, aunque la diferencia en el marcador fue de solo una anotación, los locales fueron ampliamente superiores en el desarrollo del partido. A pesar del resultado, no todo son buenas noticias para el conjunto 'merengue'; Vinicius Junior tuvo una discusión contra su entrenador, Xabi Alonso, luego de que fuera sustituido y se marchara directo a los vestidores.

Las últimas semanas han sido algo complicadas para el futbolista amazónico, pues se comenzó a rumorar que el Real Madrid lo estaría dejando en libertad; algunos medios indicaron que Vinicius Junior no estaba en los planes de Xabi Alonso, por lo que buscarían darle salida. Durante la semana anterior, se dio a conocer que el delantero afrontaría un juicio en Brasil, luego de que un vecino interpusiera una demanda tras la polémica fiesta con la que festejó su cumpleaños.

El brasileño había tenido un desempeño aceptable durante el Clásico Español, hasta que en el minuto 72, el juez auxiliar levantó la placa anunciando un cambio para el Real Madrid, anunciando que Vinicius sería sustituido. El delantero, visiblemente molesto, preguntó con sorpresa si saldría del encuentro y, mientras caminaba a la línea, murmuraba cosas en contra del cuerpo técnico del equipo.

Cuando salió del campo y sin voltear a ver a su entrenador, comenzó a gritar, hasta que fue interceptado por uno de los entrenadores auxiliares y terminó dirigiéndose a los vestidores, abandonando al equipo con más de 10 minutos pendientes por delante.

El Real Madrid se terminó interponiendo con superioridad ante el Barcelona; Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron los encargados de las dos anotaciones por parte de los locales, mientras que Fermín López fue el encargado de descontar la diferencia por parte del Barça. El duelo estuvo cargado para el conjunto 'merengue', quienes se dieron el lujo de fallar un penal, además de que les anularon un par de anotaciones por fueras de lugar un tanto polémicos.

Al finalizar el encuentro, jugadores de ambos equipos se confrontaron en el centro del campo, con empujones e insultos, mientras algunos de ellos tuvieron que ser retirados por sus propios compañeros, para evitar que la discusión escalara y tuviera consecuencias en el siguiente partido de LaLiga.

