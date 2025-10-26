UFC 321: Tom Aspinall recibe piquete de ojos y retiene su cinturón en medio de la polémica

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.- Un piquete de ojos dejó a Abu Dhabi y a los aficionados sin poder ver más de la pelea estelar del UFC 321. La primera defensa de Tom Aspinall como campeón indiscutido de peso pesado terminó de una forma polémica, ya que decidió no continuar el combate tras un doble piquete a la altura de los ojos por parte de Ciryl Gane, situación que generó una rechifla entre los asistente al Etihad Arena y diversas reacciones en redes sociales.

Tras más de cuatro minutos de combate, el inglés lanzó una patada al cuerpo del francés y fue en ese momento que Gane cometió dicho acto ilegal. Derivado de esta acción, el referí puso en marcha el protocolo de los cincos minutos para que Aspinall pudiera recuperarse; sin embargo, después de la revisión de los médicos y que el actual monarca pesado manifestó que no podía seguir, se dictaminó culminar el enfrentamiento con un 'no contest'.

Un piquete de ojo accidental de Ciryl Gane obliga al árbitro a detener la pelea #UFC321 pic.twitter.com/c0GDTfyR3Z — UFC Español (@UFCEspanol) October 25, 2025

El evento también nos dejó momentos controversiales como la victoria de Nathaniel Wood sobre el peleador mexicoamericano, José Miguel Delgado, así como el veredicto a favor de Alexander Volkov en su pelea ante Jailton Almeida. UFC 321 también nos dejó una nueva campeona de peso paja en la figura de Mackenzie Dern, una tremenda atleta de jiu-jitsu brasileño que derrotó a su compatriota Virna Jandiroba por decisión unánime.

Reacciones al Tom Aspinall vs Ciryl Gane

La decisión por parte de Tom Aspinall generó diversas reacciones entre el público y las figuras de la UFC. Durante un programa posterior al UFC 321, el expeleador y ahora analista deportivo, Chael Sonnen, se le fue con todo a Aspinall y aseguró que en muchas ocasiones se tiene que pelear con alguna lesión. El comentario no fue tomado a bien por otros combatientes ni por un sector del público que simpatiza con Aspinall.

Pelear con un ojo es muy común… eres el campeón mundial de peso pesado. A veces tienes que pelear con un ojo", expresó el exponente de peso medio y peso semipesado de UFC.

Pelear con un ojo es muy común… eres el campeón mundial de peso pesado. A veces tienes que pelear con un ojo



"You're the heavyweight champion, you've gotta fight with one eye at times… I've checked out of fights before, I know what it looks like. I knew he was done.



If you get poked in the eye and… pic.twitter.com/nnPXGUr3OG — Happy Punch (@HappyPunch) October 26, 2025

Por su parte, Dana White, director de la compañía de artes marciales mixtas (MMA) más importante del mundo, declaró que se trabaja para reprogramar el combate entre Aspinall y Gane, aunque señaló que vendrá acompañado de diferentes complicaciones. El CEO de UFC indicó que espera realizar la revancha lo antes posible, aunque no especificó si la incluirá en los últimos eventos numerados del 2025 o esperarán para el siguiente año.

"He had Tom bloodied up. Tom didn't want to continue in the fight. The rematch is very interesting."



"He had Tom bloodied up. Tom didn't want to continue in the fight. The rematch is very interesting." #UFC321 pic.twitter.com/8WnAsvlKB7 — Championship Rounds (@ChampRDS) October 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui