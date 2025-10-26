(VIDEO) Polémica PELEA durante clasificación del GP de México 2025 deja una víctima: Esto se sabe

Ciudad de México.- El Gran Premio de México 2025, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, está dando mucho de qué hablar este fin de semana, no solo porque se trata de uno de los eventos que dejará mayor derrama económica en la capital mexicana, sino también por un episodio de violencia entre los asistentes. Estos hechos quedaron en imágenes que ya comenzaron a circular en redes sociales. Aquí te decimos qué se sabe de este incidente.

Riña en GP de México deja un herido: ¿Qué fue lo que ocurrió?

Durante la actividad del sábado 25 de octubre de 2025, que incluyó la última práctica libre y la clasificación de la carrera, se registró una pelea entre varios asistentes en la zona de gradas del recinto. El enfrentamiento quedó registrado en un video que muestra a dos hombres golpeándose entre los asientos. Uno de ellos, vestido de negro, inicia las agresiones contra otro hombre con camisa blanca.

Minutos después, un tercer asistente se une al altercado, lo que genera mayor tensión y confusión entre los espectadores que presenciaban la situación.

El material audiovisual evidencia que algunos aficionados intentaron intervenir para controlar la situación, mientras otros gritaban para que los implicados fueran retirados. Personal de seguridad del Autódromo y elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) lograron separar a los involucrados y desalojar a quienes provocaron el incidente. Pese a la rápida intervención, uno de los agredidos presentó lesiones visibles en el rostro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que las personas involucradas fueron retiradas del Autódromo. Mientras, la PBI informó que desplegó a su personal para contener la riña y colaborar con el equipo de seguridad privada del evento, evitando que la situación escalara aún más.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han emitido detalles sobre posibles sanciones a los responsables ni sobre el estado legal del incidente.

#Deportes uD83CuDFCE? Riña en el GP de México: asistentes protagonizan pelea en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez pic.twitter.com/wpVFqdDAKL — En Serio Noticias (@EnSerioNoticias) October 26, 2025

Definen salidas para el GP de México

Durante la jornada de clasificación, además de la riña en las gradas, se definieron las posiciones de salida para la carrera. Lando Norris, de McLaren, logró la pole con un tiempo de 1:15.586, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos de Ferrari, con diferencias de +0.262 y +0.352 segundos respectivamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui