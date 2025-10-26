Yaquis de Obregón vs Tucson Baseball Team; dónde ver EN VIVO la LAMP: 'La Tribu' busca otra barrida

Ciudad Obregón, Sonora.- Todo parece indicar que Yaquis de Obregón está perfeccionando la fórmula en su ofensiva, pues en cada encuentro ha tenido mejoría con los maderos; ya con la serie asegurada, 'La Tribu' buscará concretar la barrida sobre el Tucson Baseball Team. La novena cajemense se quedó con la victoria en el segundo compromiso, con un marcador contundente de 15 carreras por 7.

Con la victoria de ayer, Yaquis logró conquistar su segunda serie de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico; la anterior había sido sobre los Venados de Mazatlán. La novena cajemense se recuperó de un inicio complicado contra Cañeros de Los Mochis y, en el inicio del rol regular, barrieron al equipo sinaloense en los tres encuentros dentro del Estadio Yaquis; ahora, Obregón buscará repetir el hito, aunque ahora jugando como visitante.

Yaquis de Obregón se dio un festín ofensivo, anotando 15 carreras en el compromiso, algo que no se tenía visto desde hace varias temporadas del circuito invernal mexicano; Víctor Mendoza tuvo un gran despertar, tras un arranque complicado. La 'Chule' fue el MVP del juego, finalizando la jornada con dos imparables, incluyendo un cuadrangular con las bases llenas, anotándose cuatro carreras impulsadas; Riley Unroe también finalizó con cuatro RBI, siendo los mayores aportadores a la pizarra.

Orlando Lara se anotó su segunda victoria de la temporada, pese a no haber tenido una apertura de calidad; el veterano trabajó en cinco entradas completas, en las cuales permitió cinco imparables, entre ellos un cuadrangular, y le anotaron siete carreras limpias. Lara se convirtió en el primer lanzador que permite siete o más carreras y se queda con la victoria en los últimos 9 años, pues el más reciente en lograrlo fue Luis Niebla el 10 de diciembre de 2015 jugando para Los Mochis.

Juego 3 de Yaquis de Obregón vs Tucson Baseball Team en la LAMP

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Domingo, 26 de octubre

Horario: 18:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

Por segunda ocasión en menos de una semana, Odrisamer Despaigne será el encargado de abrir el encuentro por parte de los Yaquis; el cubano viene de anotarse la victoria en el primero de la serie contra Naranjeros de Hermosillo, luego de lanzar cinco entradas de dos carreras. Por Tucson, Thomas Dorminy buscará anotarse su primer triunfo de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui