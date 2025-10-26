Yaquis madrugan y se quedan con la serie por limpia ante el Tucson Team

Ciudad Obregón, Sonora.- Roberto Valenzuela disparó doblete productor de tres anotaciones en la primera entrada y los Yaquis de Obregón resistieron el resto del encuentro para imponerse por 4-2 al Tucson Baseball Team para quedarse con la serie por limpia.

Fue la segunda serie que conquista la Tribu sonorense y aunque fue jugando en su estadio, contó como de visita, por ser el equipo arizonense el local por cuestiones administrativas.

Sacaron escobas uD83EuDDF9



Los @yaquis_oficial completan la barrida y ganan la serie por limpia a @tucsonbt.



PG Odrisamer Despaigne

PP Thomas Dorminy

SV Efraín Contreras



Presentado por: General de Seguros.#LigaARCO? pic.twitter.com/Vzs720mZrl — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 27, 2025

El primero en el orden, Allen Córdoba dio la voz de ataque con sencillo al jardín central; Riley Unroe se embasó con toque por la línea de primera y Sebastián Elizalde recibió base por bolas, dejando la mesa servida para Roberto Valenzuela, quien conectó doblete entre izquierdo y central para vaciar las almohadillas.

Tito doble HuD83DuDE1C



Roberto Valenzuela conecta doblete para limpiar las bases y poner en ventaja a los @yaquis_oficial



uD83DuDCFAMegaSports

uD83DuDCF2YouTube#LigaARCO? pic.twitter.com/2eOLCQ4Bsh — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 27, 2025

Andrew Navigato con sencillo al central, colocó el 4-0 en la pizarra, mientras que Miguel Guzmán recibió pasaporte gratis para decretar la salida del abridor de Tcson, Thomas Dorminy y el ingreso de Jorge Sauceda, quien en dos lanzamientos puso fin a la amenaza de la Tribu cajemense.

El Tucson Team salió con las manos vacías de Obregón

Los locales administrativos en el Estadio Yaquis, se quitaron la blanqueada en el cierre del quinto capítulo, donde Aldo Núñez conectó doblete al fondo del prado derecho y Alejandro Quezada, con otro batazo de dos estaciones lo envió a la registradora.

Gabe Alvarez le dio la confianza al abridor Odrisamer Despaigne, quien había permitido esa rayita y sólo cuatro hits durante seis entradas y dos tercios, pero en la fatídica los de Tucson le cayeron encima y lo enviaron de vuelta al dugout.

'Tito' Valenzuela fue el héroe a la ofensiva de la Tribu

Alexis Wilson y Missael Rivera le ligaron sencillos y aunque retiró a los siguientes dos bateadores, se metió en problemas al darle base por bolas a River Town para congestionar las almohadillas. Jesús Favela siguió con sencillo productor dentro del cuadro y eso fue toda para el cubano. Manuel Chávez entró en su lugar y con ponche a Gaige Howard, puso fin a la amenaza.

Despaigne (2-1) fue el pitcher ganador, con labor de 6.2 entradas y siete hits, par de carreras. Ponchó a dos y regaló par de bases por bolas. Efraín Contreras se apuntó el salvamento (1). Thomas Dorminy (0-2) fue el derrotado, al permitir cuatro hits y cuatro anotaciones en apenas un tercio.

Para este lunes habrá descanso general en la liga, reanudándose las acciones el martes, cuando Obregón reciba la visita de los Cañeros de Los Mochis, mientras que Tucson continuará su peregrinar por la costa del Pacífico, para enfrentar a los Águilas en Mexicali.

Fuente: Tribuna del Yaqui