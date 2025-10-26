Yareli Acevedo se viste de gloria; la mexicana gana el Campeonato Mundial de Ciclismo en Santiago 2025

Ciudad de México.- Una vez más, México ha demostrado que es una de las potencias en el deporte mundial y, sobre todo, en el ciclismo internacional; la mexicana Yareli Acevedo se convirtió en la monarca absoluta, luego de conquistar el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en Santiago 2025. La deportista azteca, mantuvo una remontada de película, pues en los últimos giros, marchaba en la parte media de las posiciones.

La mexicana se colgó la medalla de oro por la clasificación de puntos, ya que finalizó la competencia con 63 unidades, superando a la británica, Anna Morris, quien se quedó con la plata al sumar 58 puntos y el podio lo cerró la ciclista originaria de Australia, Bryony Both, que alcanzó a colectar 56 puntos, asegurando el bronce.

La pedalista de 24 años protagonizó un cierre de competencia digno para una película, debido a que, a falta de cinco vueltas para el fin de la prueba, se ubicaba en la quinta posición, lo que mataba sus esperanzas de subirse al podio. Haciendo uso de su entereza física, Yareli superó a sus rivales y consiguió los 20 puntos que estaban en juego, para quedarse con la medalla de oro en el Campeonato Mundial.

Acevedo Mendoza figuraba en la segunda posición dentro del ranking mundial de ciclismo de pista, publicado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), publicado en agosto de este año, lo que deberá cambiar luego del reciente resultado. La campeona mundial había logrado el título en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Luego de haber logrado tan impresionante hito, la deportista aseguró que en México existe talento para ser figura en más disciplinas y se alegró de que en años recientes los jóvenes reciban mayores oportunidades para brillar en el plano internacional. "Creo que hay mucho talento en México y quiero que digan que sí se puede. Tenemos esa garra y fuerzas para seguir adelante, así como yo lo soñé", manifestó la pedalista.

Después de 2024, la vida dio un giro completamente y me dio mucha madurez emocional y física. Me hizo cambiar muchos aspectos de mi vida y yo había mejorado poco a poco en el año y hoy, gracias a Dios, los 10 años de trabajo se vieron reflejados".

