Alexis Vega sufre fuerte lesión con Diablos del Toluca; el equipo confirma su baja del Apertura 2025

Toluca, Estado de México.- Se encienden las alertas en el actual campeón de la Liga MX, pues uno de sus jugadores clave no estará disponible en las jornadas restantes del actual torneo. Los Diablos del Toluca no contarán con su capitán y delantero, Alexis Vega, en el resto del Apertura 2025; el jugador arrastraba un problema muscular que terminó por empeorar mientras disputaba un partido contra el Pachuca.

Según lo relatado por su entrenador, Antonio Mohamed, la molestia provenía de jugar en un campo sintético, por lo que tuvo que ser infiltrado de la rodilla en un par de ocasiones. Alexis Vega se encontraba conduciendo la pelota por la banda izquierda, hasta que sintió un tirón en la parte posterior del muslo izquierdo; ante los gritos desesperados por el fuerte dolor, los propios jugadores del Pachuca lo asistieron en lo que ingresaba el cuerpo médico.

Ya con los fisioterapeutas en el campo, determinaron que Vega no estaba en condiciones de seguir en el encuentro y solicitaron el cambio al minuto 72 del compromiso; mientras tanto, los paramédicos apoyaron en la extracción del jugador, quien tuvo que ser trasladado en camilla. Mientras era dirigido a vestidores en el 'carrito de las desgracias', Alexis rompió en llanto, al saber que su problema muscular había empeorado.

¡Nooo! Se lesionó Alexis Vega



Sale de cambio por Robert Morales al 73'



@TolucaFC 2-2 @Tuzos

Posterior a que finalizó el encuentro, el director técnico reveló la gravedad de la lesión; a falta de las pruebas médicas, el 'Turco' adelantó que el jugador no estará disponible en el resto de las jornadas y se buscará que pueda regresar para la Liguilla. "Alexis calentó, pensamos que no iba a jugar; del partido en la cancha sintética venía lastimado de la rodilla, sacó líquido y, por proteger la pierna, tuvo un tema muscular. Lo vamos a tener fuera lo que resta del torneo".

Antonio "Turco" Mohamed en conferencia de prensa sobre la lesión de Alexis Vega.



uD83DuDDE3?: "Estará fuera lo que resta de la temporada (Atlas y América), esperemos que vuelva para liguilla". #DiablosTwitteros pic.twitter.com/yF6d37Ls5L — Cristóbal Coyote (@ICriscoyme) October 27, 2025

Alexis Vega será una dura baja para el Toluca, que perderá a su jugador central y el mayor asistidor para el equipo; el delantero había participado en 13 de las 15 jornadas que han transcurrido del torneo, 11 siendo parte del cuadro titular. Vega acumula cuatro goles y nueve asistencias en poco más de 900 minutos en cancha.

A pesar de estar como líderes, los Diablos del Toluca tendrán un duro cierre de certamen, pues en la jornada 16 se medirán contra el Atlas y, en el último compromiso del Apertura 2025, recibirán a las Águilas del América, con quienes se mantienen en la pelea por la primera posición.

Fuente: Tribuna del Yaqui