Cruz Azul se deslinda por fallecimiento de su aficionado; exige a las autoridades que aclaren los hechos

Ciudad de México.- Luego del lamentable fallecimiento de un aficionado a las afueras del Estadio Olímpico Universitario, el Cruz Azul, quien usa dicho recinto como casa provisional, emitió un comunicado, en el cual se deslindan de responsabilidades por tan sensible hecho y exigen a las autoridades que aclaren lo ocurrido. El joven era seguidor de 'La Máquina' y el acto ocurrió al finalizar el encuentro con Rayados de Monterrey.

El ahora fallecido tenía por nombre Rodrigo Mondragón, quien era aficionado del Cruz Azul desde su infancia; el joven asistió al recinto para apoyar a 'La Máquina' en la parte final del Apertura 2025. Según el parte oficial, Rodrigo, en evidente estado de ebriedad, comenzó a agredir tanto física como verbalmente a los guardias de seguridad, por lo que fue sometido para ser entregado a las autoridades correspondientes.

Mientras era trasladado, Mondragón se desvaneció, por lo que se solicitó la intervención de los paramédicos que estaban desplegados en Ciudad Universitaria como parte del operativo de seguridad. Lamentablemente, el hombre no pudo ser reanimado y se determinó la ausencia de signos vitales.

#Deportes | Fallece aficionado de Cruz Azul tras ser detenido por elementos de seguridad de la UNAM ???https://t.co/HjDyOB5pIX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

El conjunto cementero emitió un comunicado a través de sus redes sociales y mostró su solidaridad a los seres cercanos del ahora finado. "CF Cruz Azul ha tenido conocimiento de los lamentables hechos acontecidos en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario (EOU) al término del encuentro del sábado pasado. La Institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón".

De igual manera, exigió a las autoridades el pronto esclarecimiento de los hechos, pues comunicaron que los operativos al exterior del recinto no formaban parte de las responsabilidades del equipo.

También, la cuenta oficial de la Liga MX lamentó el sensible fallecimiento del aficionado y añadió que estarán atentos para cooperar en la medida de lo posible con las investigaciones que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

Esta fue la segunda muerte alrededor del balompié mexicano en un mismo fin de semana, pues durante la previa del Clásico Tapatío, un menor de edad falleció luego de ser apuñalado; testigos refieren que un grupo de seguidores fue interceptado por varios aficionados del Atlas, dejando como resultado la sensible pérdida, además de otros tres heridos de gravedad.

#Deportes | Liga MX se mancha por violencia: Fallece aficionado de Chivas de Guadalajara durante serenata ??uD83DuDEA8https://t.co/rBiBxiyrJd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui