El jonronero Leonys Martin es el Jugador de la Semana de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Guadalajara, Jalisco.- El poderío verde se hizo notar esta semana en el beisbol invernal de México, ya que Leonys Martin, de los Cañeros de Los Mochis, fue reconocido por autoridades de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El jardinero central se hizo acreedor al premio de Jugador de la Semana, repitiendo la escuadra de Sinaloa con este reconocimiento, por segunda semana al hilo, pues anteriormente dicho galardón fue para el también cañonero Asael Sánchez.

El de Villa Clara, Cuba, destacó al conectar cuatro cuadrangulares, remolcando siete carreras, bateando en la semana para un alto porcentaje de .455, ante los envíos de los serpentineros de Venados de Mazatlán y Naranjeros de Hermosillo.

Estuvo on fire uD83DuDD25



Leonys Martin de @verdesxsiempre por su aporte a la ofensiva, es el jugador de la semana uD83CuDF1F



Presentado por @arcogasolina #LigaARCO ?? pic.twitter.com/kxR3ltqLrt — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 27, 2025

Con estas grandes actuaciones, Leonys Martin también es actualmente el mandamás en el departamento de jonrones en la temporada, donde tratará de emular a su compañero y compatriota Yasmany Tomás, quien el torneo anterior fue el líder de cuadrangulares de la LAMP, con 13 palos de vuelta entera.

El poderío de Leonys Martin a la ofensiva es pieza importante para los Cañeros de Los Mochis, quienes han tenido un prometedor arranque de campaña en la LAMP. Los de la nación verde son actualmente cuartos en la tabla general, con una marca de siete victorias y cuatro descalabros.

También se hicieron notar

La disputa por el Jugador de la Semana fue bastante peleada, ya que Bligh Madris, de los Charros de Jalisco, también tuvo los números necesarios para ser tomado en cuenta. El norteamericano, en los últimos cinco choques, registró dos jonrones, 10 carreras producidas y un porcentaje de .261, en la serie que tuvieron los tapatíos frente a Águilas de Mexicali y Jaguares de Nayarit.

“TE DIJE QUE LO IBA A DAR, ¡TE DIIIIJEEEEEEE!”uD83DuDE80uD83DuDE80uD83DuDE80uD83DuDE80



??Bligh Madris encabeza los rubros de AVG y RBI con .471 y 17, respectivamenteuD83DuDC34uD83DuDD25uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/RKCbKF7Ehb — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) October 27, 2025

A su vez, por parte de los Charros de Jalisco, el exligamayorista Edwin Díaz encendió su madero, ya que conectó par de metrallazos, con nueve remolcadas y .471 AVG igualmente contra los 'Caballeros Fronterizos' y los 'felinos'.

Fuente: Tribuna del Yaqui