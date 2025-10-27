Fallece aficionado del Cruz Azul, arrestan a exjugador de NFL y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de arrancar este lunes 27 de octubre, mantente informado sobre tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás las tres noticias más revelantes e interesantes del mundo deportivo, por si estuviste desconectado durante este fin de semana. En la edición de hoy, conoce los detalles de la detención de un conocido exjugador de la NFL.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Fallece aficionado luego de partido del Cruz Azul

La directiva del Cruz Azul se deslindó de la muerte de un aficionado, ocurrido al exterior de su estadio luego del partido del sábado anterior contra Rayados de Monterrey. Versiones señalan que la víctima se encontraba en estado de ebriedad cuando comenzó a agredir a guardias de seguridad.

Regresa Aaron Ramsey a la Cantera de Pumas

Con el objetivo de rehabilitarse luego de su lesión, Aaron Ramsey regresó a la cantera donde inició con su terapia. El jugador británico permaneció fuera debido a una lesión y problemas personales.

Detienen a Adrian Peterson

Por conducir ebrio y armado, fue arrestado el exjugador más valioso de la NFL, Adrian Peterson; se sabe que pasó la noche en prision en espera de su comparecencia. Se sabe que el exdeportista de 40 años fue detenido en Texas después de una inspección de rutina.

Fuente: Tribuna del Yaqui