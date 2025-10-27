GP de la Ciudad de México 2026; FIA y F1 analizan modificaciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Ciudad de México.- Luego de que finalizara la edición 2025 del Gran Premio de la Ciudad de México, la organización de la carrera, en conjunto con la Federación Internacional de Automovilismo, está analizando la posibilidad de modificar zonas puntuales en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez para las siguientes ocasiones que la Fórmula 1 visite tierras aztecas.

Con el Gran Premio del 2025, se cumplieron 10 años desde el regreso de la máxima categoría del automovilismo a México, luego de una pausa de varias décadas, debido a la falta de protocolos de seguridad en la pista de la Magdalena Mixihuca. A pesar de que la carrera en la capital del país ha sido galardonada en varias ocasiones como el 'Mejor Gran Premio del Año', varios especialistas aseguraron que había poca competencia en pista por el tipo de trazado.

La edición del 2025 fue la excepción, pues desde la primera curva, hubo un sinfín de batallas que pusieron al borde del asiento a todos los más de 400 mil aficionados que se dieron cita durante todo el fin de semana. Lando Norris se terminó llevando la bandera de cuadros, arrebatando la primera posición en el Campeonato de Pilotos.

#Deportes | Lando Norris se lleva la bandera de cuadros; resultados del Gran Premio de la Ciudad de México 2025 uD83CuDFC1uD83DuDE4Chttps://t.co/tiDZY2SG5R — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Luego de lo visto en pista, la FIA comenzó a analizar la posibilidad de realizar algunas modificaciones en la configuración del Autódromo Hermanos Rodríguez; Alejandro Soberón, director general del Gran Premio, fue el encargado de revelar dicha información. "Hay algunos análisis por ahí que se están viendo con la FIA y con Fórmula 1, quizá de a un cambio de trazado de pista y volverla un poco diferente, crecerle algún grado de dificultad por ahí".

Si bien la Federación Internacional de Automovilismo quiere que el AHR sea modificado, Soberón descartó la idea de un potencial cambio de pista para la carrera en México, ya que las instalaciones en la Magdalena Mixihuca son de las mejores en todo el mundo. "Es una fórmula tan exitosa, tan integrada, que nosotros lo vemos en la Ciudad de México, lo vemos en ese maravilloso autódromo de primerísimo nivel en el mundo".

#AlAire en #PorLaMañana Alejandro Soberón, presidente y director general de CIE y Presidente del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México. El @mexicogp tuvo una asistencia combinada de 401 mil 326 fanáticos a lo largo del fin de semana https://t.co/CrSrbSSbs7 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 27, 2025

Por último, el también director general de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) calificó como un éxito la edición 2025 del GP de la Ciudad de México, asegurando que la carrera deja buenas impresiones en todo el mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui