Hirving Lozano queda fuera de la MLS; el 'Chucky' fue excluido por el San Diego FC para los playoffs

San Diego, Estados Unidos.- El delantero mexicano, Hirving Lozano, se perderá, por lo menos, la primera ronda de los playoffs de la MLS, debido a que no fue incluido en la convocatoria del San Diego FC tras las polémicas de la última semana. El 'Chucky' sostuvo una fuerte discusión con su entrenador y, pese a que pidió disculpas de manera pública, aún se encuentra cumpliendo el castigo que se determinó dentro de la institución.

Dicha discusión se suscitó previo a la fecha FIFA de octubre, cuando el equipo californiano se enfrentaba al Houston Dynamo en las últimas jornadas de la MLS. Se dice que en el descanso del medio tiempo, el mexicano fue informado de que saldría de cambio, lo cual pareció no gustarle y sostuvo una fuerte discusión con su entrenador; el 'Chucky' no fue convocado para el cierre de la temporada contra el Portland Timbers, debido a la sanción impuesta.

Luego de que dicha problemática saliera a la luz, el Seleccionado Mexicano salió a pedir disculpas públicas, admitiendo su error en aquel partido; Hirving Lozano, haciendo uso de sus redes sociales, comentó que ya se encuentra trabajando para aprender a controlar su temperamento. "No reaccioné de la manera correcta, y ya he asumido la responsabilidad, la he abordado y he avanzado. Lo que más me importa es seguir creciendo, como jugador, como compañero de equipo y como persona".

El San Diego FC comenzó su participación en la postemporada de la Major League Soccer durante la noche del domingo 26 de octubre; el equipo californiano recibió al Portland Timbers ante más de 30 mil personas que se dieron cita en el Snapdragon Stadium. Al final de la jornada, San Diego se terminó imponiendo, con marcador de dos goles por uno, teniendo por anotadores a Onni Valakari y Anders Dreyer.

Dicho encuentro fue el segundo al hilo que tiene la ausencia de Hirving Lozano, quien no se perdía un encuentro desde mediados de agosto, a consecuencia de una lesión en la pierna. Mikey Varas, entrenador del San Diego FC, afirmó que la situación ya se arregló dentro del equipo, aunque no reveló si el 'Chucky' volverá a ser convocado.

San Diego volverá a jugar contra Portland el próximo sábado, 1 de noviembre, a las 19:30 horas (horario CDMX).

