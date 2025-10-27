'Hormiga' González quiere el título de goleo del Apertura 2025; sigue de cerca a Paulinho y Joao Pedro

Ciudad de México.- A falta de un par de jornadas para que finalice el Apertura 2025, solo cuatro equipos han conseguido su clasificación a la Liguilla y el resto se tendrá que jugar la permanencia en los últimos compromisos del torneo. Así como pasa entre los clubes, la lucha por el título de goleo sigue en el aire, pues tiene a tres contendientes que se siguen de cerca: Armando González es el único mexicano que es contendiente, a la par de Paulinho y Joao Pedro.

El joven delantero de las Chivas del Guadalajara se consagró con un gran año, tomando las riendas del equipo y posicionándolo en la sexta posición, con pase asegurado para disputar el play-in y a un paso de ingresar a la 'Fiesta Grande' de manera directa. La 'Hormiga' ha sido pieza clave para el 'Rebaño Sagrado'; muestra de ello fue el triplete que marcó durante el Clásico Tapatío, para darle la victoria sobre el Atlas en la jornada 15.

#Deportes | Chivas aplasta al Atlas en el Clásico Tapatío; 'Hormiga' González pone al 'Rebaño' a soñar con Liguilla ?uD83DuDE4Chttps://t.co/2tOH4SzRnp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Armando González ha cautivado a propios y extraños, que lo han colocado como un serio candidato para ser convocado con la Selección Mexicana y asistir a la Copa del Mundo 2026. Luego de su actuación contra los 'Zorros', el jugador de Chivas durmió como líder en la tabla de goleadores, hasta que Paulinho y Joao marcaron con sus equipos, superando la marca del mexicano.

El delantero de los Diablos del Toluca anotó el segundo tanto con el que los actuales campeones lograron el empate ante el Pachuca, para preservar el liderato; Paulinho llegó a los 11 goles en el torneo, aunque dicha cantidad fue igualada en pocas horas. Joao Pedro se anotó un doblete en la victoria del San Luis sobre el Necaxa, cerrando la batalla por el título de goleador.

VEGA ?? PAULINHO ?? GOL ??

No importa cuando leas esto https://t.co/lTyzOVZmXZ pic.twitter.com/9E7KhiTkD4 — Toluca FC (@TolucaFC) October 27, 2025

El canterano de las Chivas es el jugador más joven dentro de la contienda, además de tener el segundo mejor promedio goleador en toda la Liga MX, solo por detrás de Paulinho, que marca un gol cada 73 minutos. Armando González buscará convertirse en el primer mexicano en obtener el campeonato de goleo en un par de años, ya que el más reciente fue Henry Martin, quien se coronó con 14 anotaciones durante el Clausura 2025.

