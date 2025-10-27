La FIFA abre segunda fase de venta de boletos para la Copa del Mundo 2026

Lausana, Suiza.- A menos de ocho meses de que comience a rodar el balón en la Copa del Mundo de Norteamérica, la FIFA anunció este lunes que inició con el proceso de venta de otro millón de entradas, con la apertura de un nuevo sorteo que marca el inicio de la segunda fase de ventas del torneo.

La novedad de este sorteo que se extiende hasta las 11:00 del viernes, hora del este de los Estados Unidos, incluye un horario de exclusividad nacional para los residentes de los tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Los aficionados de esos países, cuyas entradas sean seleccionadas en este sorteo, tendrán la oportunidad de comprar boletos para partidos individuales que se escenifiquen en su nación. Sin embargo, la fase está abierta a todos los aficionados, independientemente del país en el que vivan.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDE8uD83CuDDE6 ?? ¡Ya puedes registrarte para los boletos del Mundial de Fútbol de 2026! ??uD83CuDDE8uD83CuDDE6uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDF2uD83CuDDFD



¡Desde hoy! La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia y se celebrará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. uD83CuDF0EuD83DuDD25



uD83DuDC49 Desde hoy puedes registrarte… pic.twitter.com/zroSpLZ3Wv — Mochileando (@WilMochileando) October 27, 2025

"Ya hemos visto un interés masivo de todo el mundo por este torneo, y especialmente de los países anfitriones, ya que Canadá, México y Estados Unidos se preparan para albergar la Copa Mundial de la FIFA más grande hasta el momento", dijo Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo. "Esta segunda fase, con su franja horaria de exclusividad nacional del país anfitrión, nos permitirá decir 'gracias' a estos fanáticos locales, al tiempo que garantiza oportunidades globales también".

Los aficionados de los países anfitriones tendrán preferencia

Los aficionados de los tres países anfitriones que participen en el sorteo antes de que se cierre el viernes tienen la oportunidad de recibir, a través de lo que la FIFA dice que es un proceso aleatorio, un período durante el cual pueden adquirir entradas a partir del 12 de noviembre. Estos períodos se emitirán hasta el 15 de noviembre. Los aficionados que ganen esas oportunidades recibirán aviso al menos 48 horas antes de que se abra su período.

Los residentes de Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden, compraron más boletos que los de cualquier otra nación en la fase inicial de emisión de boletos. Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, en ese orden, completaron el top 10.

Una vez que finalice el horario de exclusividad nacional, más fanáticos serán elegibles para obtener un espacio de compra a partir del 17 de noviembre. Se pondrán a disposición boletos adicionales en fases posteriores, dijo la FIFA.

Fuente: Tribuna del Yaqui