Lando Norris 'reta' a la afición; el inglés fue abucheado al triunfar en el GP de la Ciudad de México

Ciudad de México.- Luego de ser abucheado por la mayor parte de aficionados que se dieron cita durante el Gran Premio de los Estados Unidos, Lando Norris alentó a los seguidores de la F1 para que lo sigan haciendo, pues eso lo motiva a mejorar su rendimiento. El piloto inglés se llevó la bandera de cuadros luego de una demostración contundente, ya que finalizó a más de 30 segundos de distancia ante Charles Leclerc, quien cerró en segunda posición.

Los más de 400 mil aficionados que abarrotaron el Autódromo Hermanos Rodríguez durante todo el fin de semana se mostraron muy reactivos a los diferentes conductores; clara muestra fue el recibimiento que le brindaron a Liam Lawson. El piloto de los Racing Bulls era abucheado cada que salía a pista, además de que la afición celebró cuando fue eliminado en la clasificación, al igual que cuando abandonó la carrera por un problema en su monoplaza.

#Deportes | La afición no olvida; abuchean a Liam Lawson en GP de la Ciudad de México tras críticas a 'Checo' Pérez 😤🏎️

Norris finalizó en la primera posición, lo que causó el descontento de los asistentes que se dieron cita en la Magdalena Mixihuca, quienes expresaron su descontento en todo momento. Luego de que los monoplazas se detuvieron en la explanada del Estadio GNP, Lando fue abucheado cuando fue entrevistado, así como cuando subió al podio, a pesar de haber dedicado su triunfo a todos los aficionados que tiene en México.

you are a sick person if you enjoy Lando Norris being booed

Ya en la conferencia de prensa, el inglés aseguró que el ser abucheado no es algo que le moleste, además de entender que es algo normal dentro de los deportes. "Creo que eso es el deporte a veces. No sé por qué no puedo parar de reírme cuando me siento muy fuerte; creo que se me hace más divertido, así que sí, pueden seguir haciéndolo si quieren", expresó Lando.

Norris confesó que preferiría recibir un aplauso o una ovación en cada triunfo, aunque relató que solo se concentra en tener el mejor rendimiento posible, pues los abucheos no son nada nuevo en su carrera. "Fue lo mismo en Monza y otros lugares, así que sí, solo puedo parar de reírme, así que si quieren pueden seguir haciéndolo".

le preguntaron a lando sobre si los abucheos le amargaron la victoria y respondió 👇🏽



"Me gustan los dulces agrios. Realmente no sé por qué pero pueden hacer lo que quieran. Honestamente, tienen el derecho si quieren. Así es el deporte a veces.



No sé por qué no puedo dejar de…

Luego de su gran desempeño, Lando Norris se convirtió en el nuevo líder dentro del Campeonato de Pilotos, arrebatándole la posición a su compañero en McLaren, Oscar Piastri. La ecuación no solo se cierra entre los dos conductores del equipo naranja, pues Max Verstappen se encuentra en un gran cierre de temporada, recortando la amplia diferencia que había en carreras atrás.

#Deportes | Lando Norris supera a Oscar Piastri y es el nuevo líder; se cierra la lucha por el Campeonato de Pilotos 🏆🙌

Fuente: Tribuna del Yaqui