Lanzador de Jaguares de Nayarit hace historia en la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Tepic, Nayarit.- Los Jaguares de Nayarit apostaron por formar un equipo repleto de experiencia en su temporada de debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), y justamente, uno de esos peloteros este fin de semana hizo historia, al llegar a las 400 apariciones en el beisbol invernal.

Vistiendo el uniforme de los Jaguares de Nayarit, el lanzador Antonio Garzón alcanzó esta cifra, consolidando una carrera marcada por la disciplina y rentabilidad dentro de uno de los diamantes más complicados del mundo, como lo es la LAMP.

A sus 40 años de edad, el originario de Villa Unión llegó a esta histórica marca durante el segundo juego de la serie entre Jaguares y Tomateros de Culiacán, celebrado el pasado 22 de octubre en el Estadio Coloso del Pacífico de Tepic.

"Es mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha disciplina. Tú sabes que en el béisbol la consistencia es muy difícil. Lo más complicado son las lesiones, que truncan la carrera de muchos compañeros. Ha habido momentos donde yo he pensado en el retiro; hace algunos años estuve batallando de equipo en equipo. El sacrificio, la consistencia y no dejar de trabajar hicieron que las cosas se dieran. Me cambiaron a Charros, y ahora Jaguares me dio la oportunidad", sentenció el pitcher.

Antonio Garzón llegó a 400 apariciones en la @Liga_Arco y esto ha expresado luego de alcanzar esta cifra.uD83DuDCAA??#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC06 pic.twitter.com/XYfg2HfHuZ — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) October 27, 2025

El experimentado relevista destacó que se siente privilegiado de vivir ese gran momento en una nueva plaza beisbolera, como lo es Nayarit, donde la afición se ha entregado al máximo en cada uno de los compromisos que han disputado los 'felinos'.

"Es un equipo joven, con muchas ganas, talento y unión. Una directiva muy firme, con mucha experiencia. Veo muchas cosas buenas que, en lo personal, me motivan a seguir aquí", destacó en entrevista para el club el serpentinero mexicano.

Con esta marca, Antonio Garzón reafirma su lugar como uno de los brazos más constantes del béisbol invernal mexicano, y lo hace defendiendo los colores de los Jaguares de Nayarit en su temporada de debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico", escribió Jaguares en la felicitación pública al jugador.

Este domingo entregamos el uD83DuDC8D de campeón a Antonio Garzón, pitcher de Jaguares, quien fue parte fundamental del uD83CuDFC6 que obtuvimos en enero pasado.

¡Felicidades, ‘Toñito’!uD83DuDC34uD83DuDCAAuD83CuDFFC pic.twitter.com/b0nMHbqXJP — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) October 27, 2025

Cabe destacar que con los Jaguares de Nayarit, otro pelotero que también hizo historia esta temporada es 'Jesse' Castillo; el cañonero la semana pasada llegó a 800 imparables en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Fuente: Tribuna del Yaqui