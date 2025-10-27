Liguilla del Apertura 2025; estos equipos aseguraron su pase a la 'Fiesta Grande' de la Liga MX

Ciudad de México.- Con solo dos compromisos por jugar en el Apertura 2025, algunos equipos aún se mantienen en la lucha por conseguir un boleto para la Liguilla, mientras que pocos clubes han asegurado su estadía en la primera ronda de la 'Fiesta Grande' del balompié mexicano. Hasta antes de la jornada 15, solo el Toluca se había clasificado, pero luego de las acciones durante el fin de semana, se le sumaron otros tres equipos.

Los Diablos del Toluca fueron los primeros invitados a la Liguilla del Apertura 2025, pues han demostrado ser el equipo más constante en el torneo y, de momento, se ubican en la primera posición; en sus últimos cinco compromisos, acumulan tres triunfos y dos empates, siendo en agosto la última derrota que sufrieron, aunque no todo son buenas noticias para los actuales campeones. Alexis Vega estará fuera por el resto del torneo regular y su participación en los cuartos de final está en duda.

Los Tigres de la UANL son los segundos que aseguraron su estadía en la siguiente fase, luego del gran cierre de torneo que están teniendo; los regiomontanos acumulan nueve victorias en el Apertura 2025, incluyendo triunfos en cuatro de los últimos cinco partidos.

A pesar del cierre irregular que ha tenido el Cruz Azul, es el tercer equipo que consiguió su boleto para la Liguilla; 'La Máquina' pasó de la primera posición hasta caer al tercer peldaño, perdiendo el invicto en la jornada 11. Luego de su primera derrota, el Azul ha conseguido un par de triunfos por la misma cantidad de empates, alcanzando las 32 unidades.

Las Águilas del América cierran el grupo de clasificados al momento y, a pesar de que se encuentran hasta la cuarta posición, solo hay dos puntos de diferencia ante el superlíder. Los de Coapa han venido de menos a más, debido a las importantes ausencias dentro del plantel, luego de las numerables lesiones que han sufrido en las últimas jornadas.

Rayados de Monterrey se encuentra solo un punto por debajo de las Águilas y, aunque no le alcanza para asegurar su boleto para la Liguilla, ya tiene garantizado un lugar para disputar el play-in, mismo caso para las Chivas del Guadalajara, aunque si ambos equipos cierran con triunfo, podrían clasificarse de manera directa a la 'Fiesta Grande' de la Liga MX.

Fuente: Tribuna del Yaqui