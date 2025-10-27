Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays; dónde ver EN VIVO la Serie Mundial 2025 de MLB en México

Los Ángeles, Estados Unidos.- Luego de una jornada para trasladar la gran infraestructura que rodea al 'Clásico de Otoño', tierras californianas volverán a recibir la instancia final de las Grandes Ligas. La Serie Mundial 2025 se reanudará en Chavez Ravine, con Los Angeles Dodgers recibiendo a los Toronto Blue Jays para el juego 3 de la serie, luego de dos emocionantes compromisos en el Rogers Centre.

La Serie Mundial se encuentra con un ganado por bando, luego de que se dividieran resultados en los dos juegos en la casa de los Blue Jays. Los locales comenzaron con victoria, demostrando un gran despliegue ofensivo, el cual fue comandado por Addison Barger, quien conectó el primer grand slam en la historia de Toronto en los Clásicos de Otoño; Alejandro Kirk tuvo una actuación destacada, imponiendo varios récords para jugadores nacidos en México participando en la instancia final.

El segundo compromiso fue totalmente diferente, pues ahora el abridor de los Dodgers fue la estrella del juego. El japonés Yoshinobu Yamamoto fue el encargado de abrir por los visitantes y finalizó tirando la ruta completa. El nipón lanzó las nueve entradas, permitiendo cuatro imparables, además de una carrera, y recetó ocho chocolates; Max Muncy y Will Smith respaldaron la actuación de Yamamoto, conectando un par de cuadrangulares para sellar la victoria.

Tyler Glasnow es el lanzador elegido para abrir el encuentro por parte de los Dodgers; el derecho ha visto actividad en tres encuentros de la actual postemporada, aunque permanece sin decisión, luego de 13.1 entradas trabajadas. En temporada regular, Glasnow se enfrentó en una ocasión a los Blue Jays, cargando con la derrota a pesar de tener una salida de calidad.

Un viejo conocido en Los Ángeles estará abriendo por los visitantes, ya que el veterano Max Scherzer estará en la loma por los visitantes; 'Mad-Max' cuenta con solo una apertura en los playoffs 2025, cuando se quedó con la victoria ante los Seattle Mariners. La última ocasión que Scherzer enfrentó a los Dodgers fue el 8 de agosto, cuando fue derrotado luego de seis entradas lanzadas.

Horarios para el juego 1 de la Serie Mundial 2025 de MLB

Estadio: Dodger Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos

Fecha: Lunes 27 de octubre

Horario: 18 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/FOX/Imagen TV/Caliente TV/Disney+

Fuente: Tribuna del Yaqui