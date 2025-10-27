Los Orioles apuestan por un manager joven y le dan el timón a Craig Albernaz

Baltimore, Estados Unidos.- Con un equipo plagado de jugadores jóvenes pero de gran calibre, los Baltimore Orioles buscaron a alguien que pudiera entenderlos y arroparlos de cara al futuro; es por eso que llegaron a un acuerdo con Craig Albernaz para ocupar ese puesto con ellos.

Albernaz, quien cumple 43 años el jueves, fue anteriormente manager asociado de los Cleveland Guardians. Fue ascendido a ese cargo después de desempeñarse como entrenador de banca en 2024.

Introducing our new Manager, Craig Albernaz! Welcome to Birdland!



A pesar de tener solo 75 victorias la campaña en curso y ubicarse en el último lugar en el Este de la Liga Americana, Baltimore todavía tiene mucho potencial; algo que llamó la atención de Albernaz. Los Orioles despidieron al manager Brandon Hyde en mayo, y Tony Mansolino dirigió el equipo de forma interina el resto del camino.

Monsolino no fue ratificado en el cargo

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Craig Albernaz como el próximo manager de los Orioles y nuestro líder en el campo", dijo el presidente del equipo, Mike Elias, en un comunicado el lunes. "Craig ha construido una carrera ejemplar en múltiples organizaciones exitosas y aporta una gran cantidad de experiencia, conocimiento y talento a nuestra organización y a este nuevo desafío. Creemos que es la persona adecuada en el momento adecuado para elevar nuestras operaciones de beisbol y guiar a nuestro equipo de regreso a los playoffs y al campeonato de la Serie Mundial".

Albernaz tendrá un gran grupo de jugadores para trabajar

"Me siento profundamente honrado y humilde de unirme a la histórica organización de los Orioles de Baltimore", dijo Albernaz. "Este es un gran honor, y estoy agradecido con Mike Elias y todo el equipo de los Orioles por confiarme la responsabilidad de liderar este talentoso club".

Dejando de lado la pésima campaña 2025, los Orioles siguen siendo una buena oportunidad para el nuevo manager. Tienen un campocorto de 24 años en Gunnar Henderson, quien ya ha alcanzado un grado de estrellato, y el jugador de cuadro Jackson Holliday y el receptor Samuel Basallo tienen mucho potencial. Volver a encarrilar al receptor Adley Rutschman también sería un gran impulso.

Gunnar es uno de los mejores jugadores de Baltimore

Los Toronto Blue Jays pasaron del último lugar en el Este de la Liga Americana en 2024 a la Serie Mundial este año. Los Orioles intentarán hacer lo mismo en 2026, ahora con Albernaz al mando.

Fuente: Tribuna del Yaqui