Mexicano hace historia en la MLB: Kirk iguala récord de jonrones en postemporada para los receptores

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si este 27 de octubre tuviera que finalizar la Serie Mundial entre Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays, el premio al Jugador Más Valioso de la gran final tendría que ser para Alejandro Kirk, pues el mexicano no se cansa de hacer historia en el diamante.

Durante el Juego 3 del gran Clásico de Otoño, el nacido en Tijuana la mandó a volar y con esto, entró a los libros de récord de la MLB, ya que empató la marca de todos los tiempos en cuadrangulares para un receptor en postemporada.

Fue en el cuarto episodio y con dos a bordo, cuando el mexicano disparó un jonrón de 394 pies y 102.7 millas frente a una curva del abridor de Los Ángeles, Tyler Glasnow. Este tablazo es el quinto de estos playoffs para Kirk, lo cual empató el récord de un receptor junto con Cal Raleigh (este mismo año con Seattle) y el puertorriqueño Sandy Alomar Jr. (1997 con Cleveland).

Además, con el bambinazo, 'El Capitán' llegó a 13 empujadas en 14 partidos de esta postemporada, siendo el pelotero de Toronto Blue Jays con más carreras producidas. Por otra parte, el de Baja California también se apuntó su sexta carrera producida en lo que va de la Serie Mundial.

Con las tres carreras producidas hasta el momento en el Juego 3, Alejandro Kirk se convierte en el pelotero nacido en México con la mayor cantidad en la historia de los playoffs. En 13 juegos disputados, el receptor dejó atrás las 12 remolcadas que Vinicio Castilla totalizó en su carrera tras 17 juegos de playoffs disputados.

Pero eso no es todo, ya que el azteca tiene la oportunidad de seguir aumentando sus números, debido a que la Serie Mundial entre Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers se encuentra hasta el momento igualada a una victoria por equipo, así que le restan al 'Capitán' al menos una decena más de oportunidades.

Most HR in a single postseason by a catcher:



5 — Alejandro Kirk (2025)

5 — Cal Raleigh (2025)

5 — Sandy Alomar Jr. (1997) pic.twitter.com/FpxZgvSc0s — StatMuse (@statmuse) October 28, 2025

Mientras que con el guante, Alejandro Kirk también ha mostrado garantía para sus compañeros, este mismo lunes el tricolor puso fuera en home al experimentado Freddie Freeman en el tercer episodio con un gran bloqueo.

Fuente: Tribuna del Yaqui