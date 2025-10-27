Mookie Betts gana el Premio Roberto Clemente por su trabajo humanitario

Los Ángeles, Estados Unidos.- El impacto que tiene Mookie Betts dentro del terreno de juego, es tan valioso como el que demuestra fuera de él; algo que se pone de manifiesto en la labor humanitaria que lleva a cabo y que lo hizo acreedor al premio Roberto Clemente 2025.

El campocorto de los Los Angeles Dodgers recibirá el galardón antes del Juego 3 de la Serie Mundial en el Dodger Stadium el lunes por la noche, cuando el vigente campeón reciba a los Toronto Blue Jays para disputar el Juego 3.

Setting an example of excellence on and off the field.



Congratulations Mookie on being named the 2025 Roberto Clemente Award Winner! pic.twitter.com/WHN3N8bhhk — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 27, 2025

Betts fue nominado por los Dodgers para el honor anual que se otorga a un jugador de Grandes Ligas que representa el deporte a través del carácter, la participación en la comunidad, la filantropía y las contribuciones positivas dentro y fuera del campo, valores que representó el fenecido e inmortal ídolo boricua, Roberto Clemente.

El jugador es un All-Star, dentro y fuera del terreno

El exMVP de la Liga Americana y ocho veces All-Star fundó la Fundación 5050 junto a su esposa Briana en 2021 para ayudar a los jóvenes a desarrollar recursos para el éxito, basados en cuatro pilares: aptitud física, salud mental y emocional, nutrición y educación financiera.

“Significa muchísimo”, dijo Betts cuando fue nominado en septiembre. "Esto no es algo por lo que te juzgan basándose en tu desempeño. Es algo que simplemente haces por la bondad de tu corazón. Simplemente es preocuparse por la gente.

Betts donó más de 30 mil dólares en ropa Nike a las víctimas de los mortales incendios forestales de Los Ángeles en enero. Él y su fundación ayudaron a una familia cuya casa de Altadena fue destruida en el incendio de Eaton con asistencia financiera y recursos de recuperación. También fundó un programa de baloncesto de la AAU y un torneo de beisbol homónimo en su ciudad natal de Nashville, Tennessee.

Betts busca ayudar un poco con su fundación

Betts también contribuyó con 160 mil a iniciativas contra el hambre y la falta de vivienda. Sus esfuerzos incluyen la fundación de programas deportivos y el apoyo a pacientes pediátricos en el Hospital de Niños de UCLA.

El compañero de Betts con los Dodgers, Clayton Kershaw, fue honrado en 2012. Su excompañero de equipo, Justin Turner lo ganó en 2022, su última temporada como jugador de Los Ángeles.

Fuente: Tribuna del Yaqui