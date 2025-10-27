Naranjeros de Hermosillo sigue en la cima de la tabla; Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Ciudad de México.- Tras finalizar la segunda semana de actividades en la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026, los Naranjeros de Hermosillo permanecen en la primera posición de la tabla, tras ganar cuatro de sus seis compromisos. En el segundo lugar, hay cuatro equipos empatados con la misma marca de triunfos y descalabros, mientras que dos clubes sinaloenses se comparten el sótano.

El equipo de la capital sonorense marcha con marca de ocho victorias y solo tres descalabros, tras ganar sus dos series de esta semana; inició actividades enfrentando a Yaquis de Obregón, a quienes logró sacarle dos juegos, pese a perder el primer compromiso. Durante el fin de semana, se enfrentó a los Cañeros de Los Mochis, contra quienes aseguró su tercera serie ganada en la temporada.

En la segunda posición, se ubican las Águilas de Mexicali con foja de siete triunfos y cuatro descalabros, a un juego de diferencia de los líderes; el equipo emplumado mantiene la mejor racha activa, ganando sus últimos cinco juegos. Comenzaron la semana con una derrota ante los Charros de Jalisco, aunque luego se recuperaron y terminaron ganando la serie; los fronterizos barrieron a los Algodoneros de Guasave durante el fin de semana.

Empatado en récord con las Águilas, se encuentra Yaquis de Obregón, quien ha logrado recuperarse de un inicio titubeante de la temporada; 'La Tribu' arrancó la semana de visita en el Clásico Sonorense, serie que terminó perdiendo. Luego, la novena cajemense jugó de visitante administrativo en el Estadio Yaquis y terminó barriendo al Tucson Baseball Team.

Cañeros de Los Mochis es otro de los equipos que se encuentra empatado con la misma marca, aunque viene de perder la serie ante los Naranjeros. El equipo sinaloense comenzó la semana, venciendo en los tres compromisos ante Venados de Mazatlán, quien se encuentra relegado en la última posición.

El top cinco lo cierra Charros de Jalisco, quien empata con la misma foja a los anteriores puestos; el equipo jalisciense se recuperó de un inicio de semana complicado, cuando perdieron la serie ante Mexicali y cerraron sus actividades barriendo a los Jaguares de Nayarit.

