¿Ni LeBron, ni Luka? No hay problema; los Lakers tienen a Austin Reaves

Los Ángeles, Estados Unidos.- El domingo por la mañana, los Los Angeles Lakers hicieron el anuncio de que Luka Doncic se perdería al menos una semana con una lesión en la mano izquierda, una noticia que de inmediato levantó una sombra de pesimismo entre los aficionados, ya que esta baja se une a la de LeBron James en este arranque de temporada.

Pero horas más tarde, esta sombra se disipó con una espectacular actuación de Austin Reaves, quien anotó 51 puntos, incluyendo cuatro tiros libres decisivos en los últimos 32 segundos, para que los Lakers derrotaran el domingo por la noche 127-120 a los Sacramento Kings. Reaves encestó 12 de 22 tiros de campo y encestó seis triples, incluido el número 500 de su carrera. También tuvo nueve asistencias y 11 rebotes.

AUSTIN REAVES WITH A CAREER-HIGH 51 PTS uD83EuDD2F



COOKED THE KINGS WITH NO LUKA OR LEBRON uD83DuDE24 pic.twitter.com/bao7qE1gz2 — SportsCenter (@SportsCenter) October 27, 2025

Con este desempeño, Reaves se convirtió en apenas el cuarto jugador en los últimos 40 años con al menos 50 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias en un juego, uniéndose a Doncic, Russell Westbrook (dos veces) y James Harden (dos veces). La última vez que un jugador de los Lakers tuvo más de 50 puntos, más de 11 rebotes y más de nueve asistencias fue el 13 de febrero de 1963, cuando Elgin Baylor tuvo 50 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias contra los Boston Celtics.

Reaves estuvo en 'modo bestia' ante los Kings

Pero no estuvo solo, ya que DeAndre Ayton contribuyó al triunfo con 22 puntos y 15 rebotes para los Lakers; mientras que Rui Hachimura anotó 18 puntos y los Lakers sumaron su segunda victoria en tres encuentros.

El jugador fue imparable para los Kings

Horas antes de dicho encuentro, Doncic fue descartado por un esguince en el dedo de la mano izquierda y una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda. Se espera que sea reevaluado en aproximadamente una semana, según los Lakers. Ese es otro golpe para Los Ángeles, que no se espera que tenga a LeBron James (ciática) de regreso hasta mediados de noviembre. Pero contra los Kings apenas importó la forma en que jugó Reaves.

Austin Reaves went OFF tonight uD83EuDD2F



51 POINTS (career-high)

11 REBOUNDS

9 ASSISTS

6 TRIPLES

W



He is the FIFTH @Lakers player this century to score 50+ POINTS in a game ?? pic.twitter.com/XvER3NqImq — NBA (@NBA) October 27, 2025

Reaves anotó 15 puntos en el último cuarto después de que los Kings tomaron una ventaja de cuatro unidades, incluido un tiro decisivo que le dio a los Lakers una ventaja de 122-116 con 1:48 restantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui