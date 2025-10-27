Potros Itson arrollan a Indios de la UCJ en duelo de la Liga Mayor de la Onefa

Ciudad Obregón, Sonora.- Joel Antonio Osuna consiguió par de anotaciones por tierra y una más aire para encabezar a la ofensiva del Itson y los Potros arrollaron por 42-7 a los Indios de la UACJ, en duelo de la séptima jornada de la Liga Mayor de futbol americano de la Onefa.

Fue la segunda victoria de los sonorenses ante los chihuahuenses en la campaña, después de que hace dos semanas, en la frontera, el Itson ganó 7-2 en un partido dominado por las defensivas.

Los equinos dieron una gran demostración ofensiva

Pero antes de su explosión ofensiva, el encuentro disputado en el Campo Hundido de la Unidad Náinari del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) parecía una copia del anterior, con dominio absoluto por parte de ambas defensivas en los dos primeros cuartos (7-7), y fue hasta después del medio tiempo cuando los sonorenses explotaron a la ofensiva.

Joel Osuna fue quien marcó la diferencia, al darle ventaja a Potros con acarreos de seis (21-7) y cinco yardas (42-7) para anotación, además de atrapar un envío de 11 yardas a las diagonales de parte del mariscal de campo Iván Enrique Amparo para el 35-7 parcial.

También contribuyeron a la paliza Jogan Eduardo Rangel y el apoyador en funciones ofensivas, Kevin Alberto Sánchez con Wildcats de 16 (14-7) y una yarda (28-7). Asimismo, el pateador de lugar Jorge Acuña, colaboró con seis puntos extras. Por los Indios descontó el receptor Misael Martínez, al atrapar envío de tres yardas del quarterback Leonardo Hernández, más el extra de Abraham Ángel.

La defensa del Itson lució impenetrable

Con la victoria obtenida en su redil, los Potros Itson (5-2) se encuentran cerca de lograr el mejor segundo lugar de los tres que pasarán a la postemporada, si son capaces de lograr el triunfo en la última fecha de temporada regular, al visitar a los Cimarrones de la UABC y no recibir más de ocho puntos.

En la lucha por ese privilegio, se encuentran los Tecos UAG, en el Grupo Bajío y los Búhos Guinda del IPN, en el Grupo Centro; suponiendo que estos últimos, no sean capaces de librar la próxima semana, la difícil aduana de los Leones de la Universidad Anáhuac campus Cancún, los tres equipos quedarían con marca de 6-2 y como no hubo enfrentamiento entre ellos, el criterio de desempate que prevalecerá para determinar quién será cuarto, quinto y sexto será el que menos puntos en contra tenga; lo cual favorece a los Potros al tener 81 puntos negativos, por los 90 de los politécnicos y los 107 de los Tecos.

Fuente: Tribuna del Yaqui