Puebla vs Cruz Azul: Día, hora y en qué canal ver EN VIVO la jornada 16 del Apertura 2025

Puebla, Puebla.- La jornada 16 del Apertura 2025 nos presenta un duelo importante que tendrá grandes implicaciones en la parte alta de la tabla general de la Liga MX. Para este compromiso, el Club Puebla recibirá a Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El conjunto cementero llega con una racha positiva y depende de este resultado para pelear por el liderato en la última fecha del torneo, mientras que los camoteros se juegan poco y nada en este encuentro.

De la mano de Nicolás Larcamón, La Máquina ha mostrado un funcionamiento sólido bajo el mando de su técnico, destacando por su equilibrio entre defensa y ataque. Por su parte, el cuadro poblando ha tenido un campeonato complicado y, a pesar de mostrar destellos ofensivos, no ha encontrado ese equilibrio en la parte baja. Actualmente, Cruz Azul se ubica en la tercera posición de la clasificación con 32 puntos, producto de nueve victorias, cinco empates y solamente una derrota.

Ambos equipos llegan con realidades completamente distintas: pues mientras la escuadra celeste busca consolidarse como candidato serio al título y mantener el impulso rumbo a la Liguilla, mientras que los pupilos de Hernán Cristante buscan terminar de forma decorosa el campeonato. El Puebla se mantiene en el último puesto de la tabla general con solamente 9 unidades, registrando dos triunfos, tres empates y diez derrotas.

¿Cómo llegan Puebla y Cruz Azul a la jornada 16 del Apertura 2025?

En la jornada 15, Puebla protagonizó uno de los mejores partidos y empató 4-4 ante FC Juárez, con una destacada participación de Luis Rey que marcó un doblete, mientras que las otras anotaciones fueron obra de Emiliano Gómez y Ángelo Araos. De igual forma, Cruz Azul aprovechó la localía del Estadio Olímpico Universitario y derrotó 2-0 a Rayados de Monterrey con goles de Jesús Orozco Chiquete y Ángel Sepúlveda.

Posibles alineaciones Puebla vs Cruz Azul

Puebla (probable XI): Jesús Rodríguez, Eduardo Navarro, Rodrigo Pachuca, Efraín Orona, Luis Rey, Álvaro de la Rosa, Alejandro Organista, Walter Portales, Édgar Guerra, Emiliano Gómez y Ricardo Marín.

Cruz Azul (probable XI): Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erick Lira, Jesús Orozco Chiquete, Rodolfo Rotondi, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Luka Romero, José Paradela y Gabriel Fernández.

Dónde ver Puebla vs Cruz Azul

Día: Viernes 31 de octubre de 2025

Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Dónde ver: TV Azteca, Fox Sports y Tubi

Fuente: Tribuna del Yaqui