Saúl 'Canelo' Álvarez fue operado del codo izquierdo; se complica su regreso al ring en 2026

Ciudad de México.- El pugilista mexicano, Saúl Álvarez, fue sometido a una cirugía de codo en días recientes, para solucionar un problema que venía arrastrando desde hace meses, el cual mermó su rendimiento en las últimas peleas oficiales. El 'Canelo' estará fuera de circulación por varios meses, teniendo que modificar el calendario de trabajo que tenía en conjunto con Turki Alalshikh y Riyadh Season.

El jalisciense se enfrentó a Terrence Crawford en el marco de las fiestas patrias; el 13 de septiembre, más de 70 mil personas se dieron cita en el Allegiant Stadium y, a pesar de que el mexicano partía como amplio favorito para quedarse con el triunfo, 'Bud' terminó con el puño en el aire. Crawford fue declarado como campeón indiscutido en la división de los supermedianos, arrebatando las cuatro fajas del 'Canelo'.

Días posteriores al encuentro, se supo que Álvarez Barragán tendría que visitar el quirófano, aunque no se habían revelado detalles mayores sobre dicha operación hasta ahora. El portal Ring Magazine filtró que el 'Canelo' había sido intervenido con éxito y, luego de unas semanas de reposo, comenzaría con los ejercicios de rehabilitación.

#Deportes | Saúl 'Canelo' Álvarez se somete a cirugía, peleas del 2026 se ponen en duda para el mexicano uD83DuDC89uD83EuDD4Ahttps://t.co/E029LE5Rz4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 30, 2025

Según lo comentado en dicho medio, la operación se realizó el 23 de septiembre en San Diego, Estados Unidos, y se utilizó la técnica artroscópica. El objetivo de la intervención fue limpiar la articulación, eliminando restos de cartílago y hueso que se habían acumulado, causando dolor y limitando la movilidad de dicha articulación. Los reportes indican que el 'Canelo' decidió sacrificar unos meses de trabajo para cortar el problema que venía arrastrando de meses atrás.

Luego de unas horas de su operación, la esposa del boxeador fue la que informó que la cirugía había transcurrido con normalidad; en las redes sociales de Fernanda Gómez, cónyuge de Álvarez, se publicó una foto donde se le observa al jalisciense, con un dispositivo ortopédico en el brazo.

Canelo Alvarez is on the mend after having surgery on his left elbow following his loss to Terence Crawford uD83DuDCAA



The former Ring champion will reportedly be able to resume training in 4-6 weeks uD83EuDD4A pic.twitter.com/gXUH8CALWz — Ring Magazine (@ringmagazine) October 26, 2025

Aunque no ha habido comunicado oficial sobre cuánto será el tiempo que estará fuera de circulación, se especula que el 'Canelo' comience con la recuperación en unas semanas y se encuentre listo para pelear en la segunda mitad del 2026. Si bien aún se tiene en la mesa la propuesta de una revancha ante Crawford, el plan de trabajo se deberá someter a la evolución del mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui