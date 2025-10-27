Sonorense es nombrado el pitcher de la semana de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Guadalajara, Jalisco.- 11 juegos de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) ya llegaron a su fin y son los equipos del norte del país los que dominan la tabla, pero en rendimiento individual, igualmente un inicialista de esa región de México se ha robado los reflectores.

Se trata del sonorense Fuastino Carrera, quien este lunes 27 de octubre fue nombrado el Pitcher de la Semana de la LAMP, al tener dos sólidas salidas defendiendo los colores de Jaguares de Nayarit ante Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco.

El zurdo nacido en Ciudad Obregón es el segundo ganador en la campaña entrante con este galardón, al trabajar 12.0 innings completos, permitiendo solamente tres carreras, recetar nueve chocolates y dejando una efectividad semanal de carreras limpias en 2.25, todas estas cifras ante peloteros de los guindas y tapatíos.

Soberbio en el diamante uD83EuDEE1



Faustino Carrera de @JaguaresdeNayof, demostró calidad y sus numeritos lo respaldan, demostrando por qué fue elegido pitcher de la semana. uD83DuDE0E



Con este reconocimiento, Faustino Carrera se convierte en el primer elemento de los felinos en conquistar uno de los reconocimientos que la Liga Arco Mexicana del Pacífico entrega cada semana a las actuaciones individuales.

Otros candidatos

Mientras que otro nombre que estuvo muy cerca de llevarse ese nombramiento fue Odrisamer Despaigne, de los Yaquis de Obregón. El cubano en las dos actuaciones que tuvo en la semana registró par de victorias en 11 entradas y dos tercios de labor, con dos 'chocolates' y una efectividad de 3.09.

El desempeño del caribeño fue primero ante los Naranjeros de Hermosillo, en el Fernando Valenzuela, y recientemente frente al Tucson Baseball Team en el Estadio Yaquis, reafirmando con esto que es el 'as' del staff de abridores de la Tribu.

A su vez, Aldo Montes, de los Tomateros de Culiacán, igualmente tuvo dos aperturas sobresalientes la semana pasada; el mexicano mantuvo una efectividad de 1.74 y cinco ponches, con una victoria y una salida sin decisión.

Foster el cerrojo naranja uD83DuDD12



El lanzador de @ClubNaranjeros consiguió 3 salvamentos en la semana con par de ponches, demostrando por qué es el relevista de la semana en la LAMP. uD83DuDC4FuD83CuDFFC



Por otra parte, Matt Foster, de los Naranjeros de Hermosillo, se llevó el galardón al relevista de la semana del beisbol invernal de México. El norteamericano consiguió tres salvamentos con par de ponches, demostrando por qué es uno de los mejores taponeros de la LAMP.

Fuente: Tribuna del Yaqui