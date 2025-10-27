Vinicius Jr. rompe el silencio; el brasileño habla sobre su 'berrinche' en el Real Madrid vs Barcelona

Ciudad de México.- Luego de que se hiciera viral el momento en el que Vinicius Junior saliera de cambio en el Clásico Español, el delantero brasileño rompió el silencio y habló sobre el tenso momento que vivió con su entrenador, Xabi Alonso. El Real Madrid se terminó imponiendo sobre el Barcelona, aunque lo que trascendió a nivel internacional fue el tema con el brasileño y un altercado que involucró a los jugadores de ambos equipos.

El Real Madrid consiguió la victoria en uno de los partidos más interesantes del mundo deportivo; el conjunto 'merengue' se impuso con autoridad ante el Barcelona. Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron los responsables de marcar en un par de ocasiones para el Madrid, mientras que Fermín López se encargó de descontar la diferencia en el marcador.

#Deportes | Real Madrid vence con categoría al Barcelona; los 'Merengues' reafirman el liderato en LaLiga ???https://t.co/jUTo09GCxP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Vinicius fue sustituido en el minuto 72 por Rodrygo, lo que causó el enojo del polémico jugador; cuando el árbitro levantó la pizarra, mostrando el número 7 de Vinicius, el futbolista comenzó a gritar en contra del cuerpo de entrenadores auxiliares. Al salir del campo, el jugador brasileño se fue directo hacia los vestidores, comentando que se iría del equipo, pues siempre termina saliendo de cambio a pesar de tener un buen encuentro.

uD83DuDEA8 VINICIUS JR SE VA DIRECTAMENTE AL VESTUARIO, ESTA ENFADADISIMO POR SU CAMBIO uD83DuDE21uD83DuDE21#ElClasicopic.twitter.com/JXCyECKEqR — (fan) REAL MADRID DATA uD83EuDD0D (@_reyyblanco2_) October 26, 2025

"El Clásico es así, hay muchas cosas dentro y fuera del campo, intentamos equilibrar todo eso, pero no siempre es posible", señaló Viny en entrevista posterior para Real Madrid TV. Esta nueva polémica revivió los rumores acerca de la salida de dicho jugador del Real Madrid, pues hace un par de meses, varios medios españoles aseguraron que Vinicius Junior había recibido ofertas de Arabia Saudita, por lo que estaba evaluando el rescindir su contrato con el conjunto 'merengue'.

Xabi Alonso, entrenador del equipo, fue ampliamente criticado en redes sociales, debido a que los aficionados consideraron que Vinicius era el mejor jugador dentro del campo y su cambio afectó en el desempeño del encuentro. En conferencia de prensa, el técnico comentó que la situación se arreglaría dentro del vestidor.

Me quedo con muchas cosas positivas del partido de Vini y lo hablaremos, pero no quiero perder el foco de lo importante. Estas son cosas que salvaremos".

uD83DuDEA8uD83EuDD0D Xabi Alonso on Vini’s reaction to the change: “Let me focus on beautiful things, good things. We did great and Vini was a big part of it, he did very well”.



“We will talk about his reaction, for sure we will… we will do it in private. Now I want to focus on good things”. pic.twitter.com/0dgEROEqr1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui