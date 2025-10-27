Yaquis de Obregón recibe a Cañeros de Los Mochis; 'La Tribu' busca seguir en el camino de la victoria

Ciudad Obregón, Sonora.- En el inicio de la tercera semana de actividades en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, 'La Tribu' buscará conseguir su tercera serie ganada en el rol regular. Yaquis de Obregón recibirá a Cañeros de Los Mochis, siendo el primer rival que enfrentará por segunda ocasión en la campaña, luego de que ambos equipos protagonizaran la serie inaugural.

En los primeros encuentros de la temporada, Cañeros de Los Mochis se quedaron con las dos victorias sobre Yaquis; las acciones comenzaron en el Chevron Park, teniendo como héroe a Assael Sánchez, que con un grand slam, produjo las cuatro carreras con las que se quedaron la victoria. Pagando la visita en el Estadio Yaquis, el conjunto sinaloense volvió a repetir la dosis, con otro cuadrangular con las bases llenas para el 'Pilas', cerrando ambos encuentros con ocho carreras producidas.

Obregón viene de completar una barrida ante el Tucson Baseball Team, quienes fungieron como locales administrativos en el Estadio Yaquis; 'La Tribu' ha venido presentando una mejoría ofensiva con el pasar de los juegos, pues pasó de ser blanqueado o anotar una carrera en los primeros compromisos a tener una serie en la que anotaron 24 carreras.

'La Tribu' marcha con paso perfecto en el Estadio Yaquis durante el rol regular, pues, quitando la derrota durante la jornada inaugural, han ganado los seis encuentros que se han disputado en el recinto de Ciudad Obregón. La novena cajemense recibió a los Venados de Mazatlán, a quienes terminó aplicando las escobas y, a pesar de haber sido visitantes administrativos contra Tucson, repitieron la dosis.

Cañeros de Los Mochis le pisa los talones a Yaquis, pues se encuentran empatados con la misma marca, pero los parámetros de desempate benefician al equipo cajemense; Mochis viene de perder la serie ante los Naranjeros de Hermosillo en el Chevron Park. La 'Fuerza Verde' doblegó por barrida a Mazatlán, lo que le valió para permanecer en la parte alta del standing.

Los abridores por parte de Obregón serán Vladimir Gutiérrez, que ya fue derrotado por Cañeros, además de Ariel Miranda y Felipe González, mientras que Omar Araujo, Yoanner Negrín y Miguel Vázquez serán los inicialistas por Los Mochis.

Fuente: Tribuna del Yaqui