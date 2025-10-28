América vs León EN VIVO: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la jornada 16 del Apertura 2025?

Ciudad de México.- La jornada 16 del Apertura 2025 será clave para las aspiraciones del Club América y es que, en caso de obtener un resultado, comprometería su posición en la tabla general en esta etapa final del torneo. Para este compromiso, Las Águilas recibirán la visita del Club León en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y llega con la motivación de asegurar el liderato general. Por su parte, el cuadro esmeralda busca cerrar de forma decorosa el campeonato.

El equipo de Coapa ha sido uno de los equipos más regulares del torneo, con una ofensiva poderosa y un funcionamiento sólido que lo mantiene entre los primeros lugares. A pesar de las críticas por el accionar del club, los pupilos de André Jardine se mantienen peleando por los puestos importantes. En contraparte, los dirigidos por Ignacio Ambriz llegan a este encuentro en la parte baja de la clasificación y con pocas probabilidades de pelear por el play-in.

Un tropiezo del América podría provocar que cierre sus partidos como visitante en la liguilla, ya que actualmente se ubica en la cuarta posición con 31 puntos, producto de nueve victorias, cuatro empates y dos derrotas. En contraste, se encuentra en la decimoséptima casilla (penúltimo lugar) con 13 unidades, resultado de tres triunfos, cuatro empates y ocho derrotas, realidad que dista mucho de las destacadas participaciones que ha tenido el club en torneos anteriores.

¿Cómo llegan América y León a la jornada 16 del Apertura 2025?

En la jornada 15, América tuvo una visita complicada al Estadio El Encanto y se tuvo que conformar con un empate 2-2 ante Mazatlán FC, a pesar de comenzar ganando con un gol de Kevin Álvarez al minuto 9 y uno más de Brian Rodríguez para cerrar el marcador. Asimismo, León no aprovechó la localía del Nou Camp y empató 1-1 ante Pumas UNAM, a pesar también de comenzar ganando con un gol de José 'El Plátano' Alvarado.

Posibles alineaciones América vs León

América (probable XI): Luis Malagón, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja, Alan Cervantes, Álvaro Fidalgo, Alexis Gutiérrez, Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre.

León (probable XI): Óscar García, Iván Moreno, Valentín Gauthier, Paul Bellón, Salvador Reyes, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, José David Ramírez, James Rodríguez, Ismael Díaz y José Alvarado.

Dónde ver América vs León

Día: Sábado 1 de noviembre de 2025

Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Dónde ver: Canal 5, ViX Premium y TUDN

