Bombazo: José Urquidy volverá a lanzar en la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Mazatlán, Sinaloa.- A poco más de dos semanas de haber comenzado la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), por fin estalló la bomba, ya que uno de los mejores mexicanos de la última década en la MLB vestirá los colores de los Venados de Mazatlán este mismo año.

Se trata del ganador de la Serie Mundial con los Houston Astros en el 2022, José Urquidy, quien precisamente en una conferencia de prensa para los medios, confirmó que hará su regreso a la LAMP con los de puerto de Sinaloa en noviembre y será como pitcher inicialista.

Esta campaña, el mexicano volvió a tener actividad en el Big Show, después de una segunda operación Tommy John que lo mantuvo más de un año fuera del radar. Su regreso fue breve con los Detroit Tigers, por lo que aprovechará el invierno para integrarse a la rotación de abridores de los dirigidos por Juan José Pacho a partir de la primera serie de noviembre ante Águilas.

Ya platicamos de eso, estamos muy contentos por volver a casa, volveré a formar parte del equipo (Venados de Mazatlán), ya se extrañaba; en una semana más nos integramos para abrir en casa. El plan es que mi primera salida sea contra Mexicali", afirmó Urquidy durante el evento del 80 aniversario de los Venados.

Tanto directiva como cuerpo técnico de los porteños quieren que el mazatleco tenga entre siete y ocho salidas, de preferencia todas como local. "Siempre hay restricciones en mi caso, vengo de una cirugía muy delicada, tiene que haber un trabajo especial, se va a empezar de menos a más, podrían ser siete u ocho salidas con Venados, tal vez a finales de diciembre cuando termine mis labores aquí".

Su llegada representa un gran golpe sobre la mesa para los de Mazatlán, quienes tienen un flojo arranque, pero que se espera que puedan enderezar el camino, ya con el exligamayorista dentro de sus filas. La última vez que el tricolor lanzó en la Liga Arco fue en el 2018, donde no tuvo sus mejores números; en seis compromisos con los Porteños, se fue de 2-3 y dejó una efectividad de carreras limpias de 4.50 con 34 'chocolates'.

Urquidy en su última campaña con Venados

Ahora, José Urquidy llega con grandes credenciales a la lomita profesional del país, siendo uno de sus logros el que es el lanzador nacido en Latinoamérica con más triunfos en la historia de la Serie Mundial, con un total de tres.

Fuente: Tribuna del Yaqui