De la cancha al banquillo: Andrés Guardado comienza su etapa como entrenador en España

Sevilla, España.- Andrés Guardado, uno de los futbolistas más importantes en la historia del futbol mexicano, ha comenzó con su carrera como entrenador y se alista para dirigir a uno los equipos del Real Betis Balompié, club en el que militó durante casi siete años y en el que se convirtió en uno de los consentidos de la afición. A solo unos meses de haber colgado los botines, 'El Principito' comienza su transición hacia la dirección técnica.

A través de redes sociales, el Betis compartió algunas imágenes de Guardado mientras se prepara para iniciar esta nueva etapa en su carrera. El originario de Guadalajara, Jalisco, ya tuvo su presentación como entrenador y se alista para dirigir sus primeros minutos a un equipo juvenil del club español. Es cuestión de tiempo para que muestre su idea de juego y si los resultados lo respaldan, es probable que pueda escalar en la estructura del cuadro sevillano.

¡Andrés Guardado comienza su etapa formativa como entrenador realizando las prácticas con nuestros juveniles!", escribió el Betis a través de las redes sociales dedicadas a su cantera.

?uD83DuDC68?uD83CuDFEBuD83DuDC9A



¡uD835uDC00uD835uDC27uD835uDC1DuD835uDC2BuD835uDC1E´uD835uDC2C uD835uDC06uD835uDC2EuD835uDC1AuD835uDC2BuD835uDC1DuD835uDC1AuD835uDC1DuD835uDC28 comienza su etapa formativa como entrenador realizando las prácticas con nuestros juveniles! #CanteraBetis pic.twitter.com/MNdKumIzXf — Real Betis Cantera (@RBetisCantera) October 28, 2025

Hasta el momento, el equipo no ha confirmado en qué equipo estará dirigiendo y cuándo será su debut como entrenador. Cabe mencionar que al concluir el torneo Clausura 2025 de la Liga MX, en el cual defendió la playera del Club León, Andrés Guardado anunció su retiro profesional tras más de 17 años de trayectoria deportiva. Su etapa como jugador incluye una amplia experiencia en el futbol europeo y una fructífera etapa en la Selección Mexicana.

Guardado está siguiendo el mismo camino de Rafa Márquez, otro histórico futbolista mexicano, quien, antes de aceptar convertirse en auxiliar técnico de Javier Aguirre en 'El Tri', se desempeñó como director técnico en el Barcelona B, conjunto con el que consiguió mostrar su capacidad. Gracias a su gran desempeño en el banquillo blaugrana, Márquez estuvo siendo considerado para dirigir al primer equipo y llamó la atención de otras ligas europeas.

Tindrem Rafa Márquez una temporada més uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDEF6 pic.twitter.com/8Xmha1ecmi — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) June 25, 2024

Destacada trayectoria en Europa

Además del Betis, Andrés Guardado jugó en equipos como el Deportivo La Coruña, en donde también se consagró como uno de los grandes ídolos y ayudó al ascenso del club a LaLiga en la temporada 2011-12 y posteriormente fichó por el Valencia CF, también en España. Asimismo tuvo un intermitente paso por el Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania y en la Eredivisie de Países Bajos también destacó con la playera del PSV Eindhoven.

Fuente: Tribuna del Yaqui