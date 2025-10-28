Diablos del Toluca vs Atlas; dónde ver EN VIVO al superlíder en la jornada 16 del Apertura 2025

Guadalajara, Jalisco.- El Apertura 2025 va a pasos agigantados rumbo a sus últimos compromisos; durante la jornada 16 del torneo, el superlíder, Diablos del Toluca, intentará cerrar de gran manera y seguir en el camino del triunfo al medirse contra el Atlas. El conjunto mexiquense ya aseguró su boleto en la Liguilla, aunque deberá seguir ganando para permanecer en la parte más alta de la tabla.

Los Diablos del Toluca han demostrado por qué son los actuales campeones, ya que son el equipo más constante de todo el torneo; los dirigidos por Antonio Mohamed son el único club que ha llegado a las 10 victorias al momento, con tres empates y solo dos descalabros. Su última derrota fue hace más de dos meses, cuando cayó por la mínima ante el Cruz Azul en la jornada 6 del Apertura 2025.

A pesar de que marchan en la primera posición, el equipo escarlata viene de dos empates consecutivos; primero visitaron la frontera, donde de manera sorpresiva, solo pudieron conseguir una unidad, luego de que los Xolos de Tijuana le sacaran el empate sin anotaciones. En la última jornada, recibieron al Pachuca, contra quienes finalizaron con dos goles por bando, siendo Jesús Gallardo y Paulinho los responsables de las anotaciones para los locales.

El Atlas enfrenta una realidad muy diferente a la de sus siguientes rivales, pues se encuentra en el puesto 12 y necesita un cierre de torneo perfecto para poder ingresar a los puestos para disputar el Play-in. Los tapatíos acumulan solo cuatro triunfos, con cuatro empates y siete derrotas; los 'rojinegros' fueron vapuleados en la jornada 15, ya que se enfrentaron a las Chivas del Guadalajara y terminaron cayendo, con un triplete de Armando 'Hormiga' González.

Horarios para el Diablos del Toluca vs. Atlas del Apertura 2025

Estadio: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Fecha: Sábado, 1 de noviembre

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal 5/VIX/TUDN

El Toluca llega con las alarmas encendidas, pues durante su compromiso de la jornada 15, perdieron a uno de sus jugadores claves por una fuerte lesión. Se trata de Alexis Vega, que será baja por el resto del torneo y se buscaría su regreso para el inicio de la Liguilla; el capitán sufrió una lesión muscular, luego de arrastrar un problema en la rodilla que se acrecentó por jugar en campo sintético, según lo declarado por su entrenador.

