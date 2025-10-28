Dodgers y Blue Jays empatan récord, giran orden contra presidente de Pachuca y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente informado sobre lo que ocurre con tus deportistas o deportes favoritos a través de TRIBUNA, donde encontrarás un resumen noticioso con los detalles más relevantes del mundo deportivo. Se trata del Tribuna Top 3 Deportes, en cuya edición de hoy martes 28 de octubre podrás conocer los detalles sobre el emocionante tercer partido de Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Por faltar a una audiencia, giran orden contra Jesús Martínez

Por el delito de desobediencia de particulares agravado, un juez giró una orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez presidente del Pachuca. El empresario incumplió, en dos ocasiones, una orden judicial que le exigía presentarse a audiencia.

Más problemas para Terry Rozier

El jugador Terry Rozier parece estar viviendo una pesadilla, luego de que a través de una investigación se descubriera que está metido en una red de apuestas ilegales en la NBA. Ahora, se conoció que el deportista de 31 años tuvo un embargo fiscal por más de 8 millones de dólares en 2023.

Dodgers y Azulejos jugaron 18 entradas

De nuevo, Dodgers implantó una marca por el partido más largo en la historia de la Serie Mundial. Esta vez, la novena angelina disputó 18 entradas en el tercer partido contra Toronto Blue Jays, donde el gran héroe de la noche fue Freddie Freeman.

Fuente: Tribuna del Yaqui