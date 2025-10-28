Escándalo en la Liga MX: Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca

Ciudad de México.- Un nuevo escándalo azotó a la Liga MX durante la mañana del 28 de octubre, ya que trascendió la noticia de que el presidente de dos equipos fue detenido por las autoridades mexicanas. El presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño, quien tiene bajo su poder al Pachuca y León, además del Real Oviedo en España, es buscado por la justicia, pues se le acusa de desobediencia de particulares agravada.

El delito de desobediencia de particulares agravado se encuentra estipulado en el Código Penal para la Ciudad de México y se aplica cuando un ciudadano desacata una resolución emitida por una autoridad judicial o administrativa. La orden de aprehensión contra Martínez Patiño fue girada por un juez de control de la CDMX, luego de que el empresario incumpliera en dos ocasiones una orden judicial que le exigía presentarse a audiencia.

La negativa provino de Jesús Martínez y su representante legal, Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, para presentarse en una audiencia inicial en la cual se le formularía imputación. Los dos antes mencionados fueron requeridos para presentarse ante la autoridad y responder sobre una resolución que ordenaba al Club Pachuca abstenerse de transmitir partidos que se encuentran bajo litigio con Fox Sports México por derechos de transmisión.

uD83DuDEA8?? Orden de aprehensión contra Jesús Martínez, Presidente de Grupo Pachuca.



El juez dictaminó la orden a motivo de abstenerse de realizar transmisiones deportivas del Club León y Tuzos bajo litigio.



Esto es por la demanda de Fox Sports México (Grupo Lauman) contra Grupo… pic.twitter.com/6uwN3vUS5l — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 28, 2025

La disputa legal comenzó por un pleito acerca de los derechos de transmisión de los partidos del Pachuca y León; el Grupo Pachuca tenía un acuerdo con Fox Sports México, aunque el presidente de dicho grupo decidió romper el contrato en 2023. Martínez Patiño hizo alianza con la empresa Fox Corp, que es la versión estadounidense, aunque Fox México impuso la demanda, pues aún contaban con el contrato legalmente vigente.

¡ÚLTIMA HORA! uD83DuDEA8



Orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca.



Se negó a transmitir los juegos de León y Pachuca bajo litigio y ahora es prófugo de la justicia pic.twitter.com/YqVGezT5Tm — 365Scores MéxicouD83CuDDF2uD83CuDDFD (@365scoresMX) October 28, 2025

Mientras el juicio seguía su curso en los tribunales, un juez emitió una orden para que el Pachuca frenara su transmisión en el nuevo medio, a lo que hicieron caso omiso, por lo que había sido requerido en un par de ocasiones, lo que también terminó ignorando. El ahora prófugo de justicia, en caso de ser capturado, será ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte junto con su abogado y podría enfrentar una condena de hasta cuatro años.

Fuente: Tribuna del Yaqui