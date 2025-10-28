GP de la Ciudad de México 2026; anuncian preventa para el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la F1

Ciudad de México.- A pesar de que la edición 2025 del Gran Premio de la Ciudad de México acaba de finalizar, ya se anunció la fecha en la que comenzará la preventa para el regreso de la Fórmula 1 a tierras aztecas durante el 2026. La próxima ocasión que los monoplazas rujan en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se prevé que se rompan los récords de asistencia, pues será el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la categoría con su nueva escudería.

El 2026 comenzará un nuevo ciclo en los Grandes Premios de la Ciudad de México, ya que la Federación Internacional de Automovilismo oficializó un nuevo contrato, que asegura la visita de la F1 al país por al menos tres años más. Prueba del compromiso de la FIA con México es que, en días recientes, se anunció que se planea realizar modificaciones en el AHR para aumentar el espectáculo en los próximos años.

#Deportes | GP de la Ciudad de México 2026; FIA y F1 analizan modificaciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez uD83CuDFCE?https://t.co/yBCc5SkVi6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

Durante el 2025, más de 400 mil personas abarrotaron las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez y, aunque es una cifra impresionante, el furor por la F1 en México decayó desde que se anunció que Pérez Mendoza no participaría en la actual temporada. Es por eso que la edición del 2026, se piensa que romperá la marca de asistencia, ya que contará con 'Checo' en la pista con la escudería de Cadillac F1.

Los organizadores del GP de la Ciudad de México anunciaron que la preventa para la edición del 2026 comenzará este próximo 10 de noviembre a partir de las 11:00 horas (horario CDMX), para clientes de Citibanamex y Banorte. La preventa para el público general comenzará a la misma hora, pero del miércoles, 12 de noviembre.

¡Qué no pare la #F1ESTA! ?? uD83CuDFCE? Sigamos celebrando en el #MexicoGP 2026. uD83CuDF89 uD83CuDDF2uD83CuDDFD



uD83CuDF9F? Preventa Banamex: 10 y 11 de noviembre

uD83CuDF9F? Venta Anticipada Banorte: 10 y 11 de noviembre

uD83CuDF9F? Venta General: 12 de noviembre



6 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.



Conoce más… pic.twitter.com/Q36x6rweDE — Mexico Grand Prix uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@mexicogp) October 28, 2025

La edición del 2025 ha sido una de las carreras más emocionantes de todo el calendario de la F1, pues tuvo acción desde la primera curva hasta el último paso por la zona del estadio; a pesar de que Lando Norris se quedó con la victoria por el margen más amplio de la temporada, la zona media de la parrilla estuvo llena de batallas que dieron dinamismo a lo largo de la prueba.

#Deportes | Lando Norris se lleva la bandera de cuadros; resultados del Gran Premio de la Ciudad de México 2025 uD83CuDFC1uD83DuDE4Chttps://t.co/tiDZY2SG5R — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Es por eso que la afición en México esperará con furor el regreso de las acciones para el 2026, pues además del debut del piloto mexicano en su nueva escudería, los asistentes se encontrarán con grandes mejoras en las inmediaciones del autódromo, lo que mejorará la experiencia de las personas que se den cita en la Magdalena Mixihuca.

Fuente: Tribuna del Yaqui