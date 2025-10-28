Guerrero Jr. y los Blue Jays le pegan a Ohtani e igualan la Serie Mundial ante Dodgers

Los Ángeles, Estados Unidos.- Vladimir Guerrero Jr. conectó su séptimo cuadrangular de la postemporada, un cañonazo de dos carreras ante Shohei Ohtani, Shane Bieber lanzó pelota de cuatro hits hasta la sexta entrada y los Toronto Blue Jays se sacudieron su épica derrota de 18 entradas de un día antes para igualar la Serie Mundial con una victoria por 6-2 sobre los Los Angeles Dodgers en el Juego 4 el martes por la noche.

Addison Barger contribuyó con par de hits y también remolcó una carrera para los campeones de la Liga Americana, los Blue Jays, que se recuperaron fríamente de su desgarradora derrota nocturna en el Juego 3 con un trabajo estelar en el plato y en el montículo.

Con la victoria ante los campeones defensores Dodgers que sufrieron su tercera derrota en 14 juegos esta postemporada, los Azulejos recuperaron la ventaja de local y garantizaron que el trofeo de la Serie Mundial se ganará en el Rogers Centre. El Juego 5 es el miércoles en el Dodger Stadium, con el Juego 6 en Toronto el viernes.

Vladimir arroja el bate después de su cuadrangular

Ohtani permitió seis hits y cuatro carreras mientras lanzaba hasta la séptima entrada con seis ponches en el Juego 4. Después de que Guerrero conectó su séptimo jonrón de la postemporada en el tercero, los Blue Jays agregaron dos más mientras apabullaban a Ohtani durante su séptima entrada de cuatro carreras. Ohtani tampoco pudo compensarlo en el plato, yéndose de 3-0 con una base por bolas y dos ponches. Estaba en cubierta cuando terminó el juego.

NOBODY in team HISTORY has more Postseason homers than Vladimir Guerrero Jr. uD83DuDCA5 #PLAKATA pic.twitter.com/5OTq3qtO1E — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 29, 2025

El japonés fue superado en el montículo por Bieber, el recién llegado de los Blue Jays que regresó de la cirugía Tommy John a fines de agosto. El ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en 2020 permitió solo una carrera en un resistente debut en la Serie Mundial.

Bieber fue el pitcher ganador

Los Dodgers anotaron primero por cuarto juego consecutivo cuando un elevado de sacrificio de Kiké Hernández envió al plato a Max Muncy en el segundo capítulo. Pero los Blue Jays finalmente le llegaron a Ohtani en el tercero, poniendo fin a su sequía de anotaciones de 13 entradas con un gran swing de su toletero estrella.

Nathan Lukes consiguió un sencillo con un out antes de que Guerrero conectara una bola rompiente de Ohtani sobre la pared del jardín izquierdo y central. Guerrero ha establecido récords de postemporada de la franquicia de Toronto con siete jonrones y 14 carreras impulsadas este mes

Ohtani no tuvo suerte en este encuentro

Ohtani retiró a once de 12 bateadores después del jonrón de Guerrero, pero los Blue Jays lo atacaron con un sencillo de Daulton Varsho y un doble de Ernie Clement contra la pared para comenzar la séptima. Toronto anotó con un sencillo de Andrés Giménez y un roletazo de Ty France ante Anthony Banda antes de que Bo Bichette y Barger agregaran sencillos productores ante Blake Treinen.

Quien no tuvo suerte con el madero fue el mexicano Alejandro Kirk, quien un día después de batear de 4-2 y recibir un par de bases por bolas con tres carreras remolcadas, este martes se fue en blanco en cuatro turnos oficiales, con dos chocolates.

Fuente: Tribuna del Yaqui