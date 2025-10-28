James Rodríguez, ¿deja la Liga MX? El León habría descartado renovar el contrato del colombiano

Ciudad de México.- A pesar de haber sido uno de los fichajes más llamativos en los últimos años para el balompié mexicano, James Rodríguez podría quedar sin equipo, luego de que varias fuentes cercanas al León FC afirmen que el equipo no tiene interés en renovar con el futbolista. El colombiano finalizará contrato al terminar el Apertura 2025 y, según lo filtrado, tendrá que buscar otro club para mantenerse vigente en la víspera del Mundial 2026.

La estrella sudamericana llegó a la Liga MX apenas en enero del 2025, pero su rendimiento con los 'Panzas verdes' no ha sido el esperado, lo que podría causar su prematura partida. James Rodríguez ha visto acción en 32 partidos con el León, combinando los dos torneos de la Liga MX, además de la fase de grupos de la Leagues Cup; el capitán del equipo solo ha marcado en cinco ocasiones y tiene ocho asistencias.

Fuentes cercanas al equipo aseguraron que el León no tiene intenciones de renovar su acuerdo con James Rodríguez y, por consecuencia, el mediocampista quedará en libertad al finalizar el Apertura 2025. Apenas hace un par de semanas, mientras corría el parón por la fecha FIFA, la prensa de Colombia aseguró que el jugador ya mantenía conversaciones con otros equipos de la Liga MX, lo que pudiera retomarse por la decisión de la 'Fiera'.

Varios elementos en el entorno del colombiano han comentado que el jugador tiene en planes mantenerse en el futbol mexicano, para seguir con actividad constante y llegar con un buen ritmo a la Copa del Mundo 2026, donde participará con la Selección Colombiana. James ha participado en todos los encuentros de las eliminatorias y hace poco anunció que este sería el último ciclo mundialista con los cafetaleros.

También se barajó la oportunidad de emigrar a la MLS, pero el principal impedimento para llegar al futbol de los Estados Unidos es el inicio de la temporada 2026, la cual podría comenzar en febrero o marzo del 2026, lo cual implicará varios meses de inactividad.

De esto, ningún elemento por parte de la directiva ha salido a desmentir o confirmar dichos rumores, al igual que en el entorno del jugador, por lo que habrá que esperar a que el Apertura 2025 concluya para conocer la decisión final por parte del club.

