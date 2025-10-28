Kirk vive una postemporada de ensueño para un jugador mexicano y para un receptor

Los Ángeles, Estados Unidos- Alejandro Kirk no sólo se está haciendo un nombre en esta postemporada como receptor de los Toronto Blue Jays, sino que también está forjando un legado para jugadores mexicanos en el Clásico de Otoño de las Grandes Ligas.

Durante la presente Serie Mundial que disputan los canadienses ante Los Angeles Dodgers, el tijuanense se está apoderando de casi todas las marcas para bateadores mexicanos en playoffs y va por más, ya que todavía restan cuando menos dos encuentros en el compromiso pactado al mejor de siete juegos.

En el ya histórico Juego 3 que se alargó a 18 entradas y que fue ganado por los actuales monarcas, el cátcher mexicano disparó un cuadrangular de 394 pies y 102.7 millas por hora frente a una curva del abridor de Los Ángeles, Tyler Glasnow, durante la cuarta entrada y con dos a bordo.

El tijuanense ha respondido en grande esta campaña

Ese fue el quinto cuadrangular de esta postemporada para Kirk, con lo cual empató el récord de todos los tiempos para un receptor en una época de playoffs/Serie Mundial. En ese sentido, comparte la marca ahora con Cal Raleigh (este mismo año con Seattle Mariners) y el puertorriqueño Sandy Alomar Jr. (1997 con Cleveland Indians).

Además, con su batazo del lunes, Kirk llegó a 13 carreras empujadas en 14 partidos esta postemporada. De igual manera, sus cinco vuelacercas le permiten empatar con Vinicio Castilla como los mexicanos con más palos de vuelta entera en playoffs, solo que el bajacaliforniano lo hizo esta campaña y el oaxaqueño ocupó de tres viajes a la postemporada para alcanzar esa marca.

Kirk se unió a un selecto club de receptores

Sin embargo, lo de Kirk es más relevante aún, sus números lo tienen entre los mejores bateadores de los playoffs. El mexicano es apenas el segundo catcher en la historia de Grandes Ligas con cinco o más cuadrangulares y 10 o más producidas en playoffs. El otro es el puertorriqueño Sandy Alomar Jr. en 1997.

De igual manera, con sus producciones el tijuanense se mantiene como el segundo mejor en carreras empujadas (13), tercero en vuelacercas disparados (5), cuarto en imparables conectados (15), cuarto en carreras anotadas (11), sexto en bases por bolas recibidas (7) y undécimo en slugging con .582.

Fuente: Tribuna del Yaqui