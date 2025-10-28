La fiebre por boletos del Mundial 2026 dispara precios a casi un millón de pesos en México

Ciudad de México.- El sueño de vivir la Copa Mundial de Fútbol en el país ha cambiado drásticamente desde su era de accesibilidad, cuando asistir a un partido en 1970 costaba solo 30 pesos de aquel entonces. Hoy, la realidad financiera para el Mundial del 2026 exige que el aficionado desembolse hasta 129 mil 800 pesos por un asiento VIP, una cantidad más costosa en la historia.

La reventa de boletos para el partido inaugural ha escalado a cifras astronómicas en plataformas como StubHub:

Zonas altas del estadio : Superan los $100,000 pesos.

: Superan los $100,000 pesos. Zonas generales : Desde $64,000 pesos por entrada en áreas estándar.

: Desde $64,000 pesos por entrada en áreas estándar. Zonas altas del estadio : Superan los $100,000 pesos.

: Superan los $100,000 pesos. Pitchside Lounge: Hasta $978,000 pesos por paquetes VIP que incluyen asientos a nivel de cancha, comida gourmet, bebidas premium, regalos y atención personalizada.

Otros partidos clave: Boletos en reventa para encuentros cómo semifinales o la final en sedes de Estados Unidos alcanzan hasta $4 millones de pesos en categorías premium. Más de 200 boletos para el inaugural están listados en reventa, aunque FIFA advierte que entradas fuera de canales oficiales podrían ser inválidas.

¿Será el Mundial 2026 el más caro de la historia?



Las entradas más baratas se anunciaron a 60 USD, pero estas eran muy pocas. En algunos estadios, las entradas superan los 6.000 USD por un solo asiento. La FIFA abrió su propia plataforma de reventa, sin límite de precios,… pic.twitter.com/EqE8NuAkDE — DW Español (@dw_espanol) October 28, 2025

FIFA lanzará su propia plataforma de reventa en octubre de 2025, con comisiones del 15 por ciento por transacción y límites al valor facial en México para combatir la especulación. Sin embargo, en Estados Unidos. y Canadá, los precios de reventa no tendrán tope, lo que impulsa aún más la escalada de costos.

La FIFA ha liberado más de 1 millón de boletos en la segunda fase de venta, representando el 15 por ciento del inventario total del torneo. Los precios oficiales para el partido inaugural oscilan entre:

USD $370 ($7,030 MXN) para asientos básicos.

USD $1,825 ($34,640 MXN) para categorías premium.

Mundial 2026 boletos

El proceso de venta, estructurado en fases, busca equidad: La primera fase, sorteo preferente para usuarios Visa (10 al 19 de septiembre de 2025). Segunda fase: Sorteo abierto del 27 al 31 de octubre de 2025, exclusivo para residentes de México, Estados Unidos y Canadá. El registro es obligatorio, en FIFA.com/tickets, con asignación aleatoria para evitar acaparamiento.

FIFA aplicará precios dinámicos desde el inicio, ajustando costos según demanda, con un piso de USD $60 para partidos de grupo menos demandados. Paquetes de hospitalidad oficiales, como los ofrecidos por 'On Location', parten de $139,900 MXN para series en sedes mexicanas, incluyendo traslados y souvenirs.

Así mismo, México, junto con Estados Unidos y Canadá, será anfitrión del Mundial 2026, albergando 13 partidos en tres ciudades:

Ciudad de México (Estadio Azteca): 5 partidos, incluyendo el inaugural.

Guadalajara (Estadio Akron): 4 partidos de fase de grupos.

Monterrey (Estadio BBVA): 4 partidos de fase de grupos.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDE8uD83CuDDE6 ?? ¡Ya puedes registrarte para los boletos del Mundial de Fútbol de 2026! ??uD83CuDDE8uD83CuDDE6uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDF2uD83CuDDFD



¡Desde hoy! La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia y se celebrará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. uD83CuDF0EuD83DuDD25



uD83DuDC49 Desde hoy puedes registrarte… pic.twitter.com/zroSpLZ3Wv — Mochileando (@WilMochileando) October 27, 2025

El Estadio Azteca, renovado con una inversión de $200 millones de dólares para alcanzar 90,000 asientos y 5,000 espacios VIP, hará historia como el único estadio en albergar tres Mundiales (1970, 1986, 2026). En Guadalajara, Jalisco, el Estadio Akron espera recibir a más de 200,000 visitantes, impulsando un boom turístico con paquetes culturales que destacan el tequila y el mariachi.

La locura por los boletos del Mundial 2026 refleja la pasión desbordada por el fútbol en México. Con precios de reventa cercanos al millón de pesos y una demanda que supera los 10 millones de solicitudes proyectadas para 6.5 millones de entradas totales, este torneo con 48 equipos y 104 partidos promete ser el más grande y costoso de la historia. Los aficionados deben actuar rápido en FIFA.com/tickets y evitar reventas no autorizadas para asegurar su lugar en este evento histórico.

Costo de boletos para el mundial 2026

Esta dramática escalada de costos revela un aparente olvido de la FIFA hacia las clases trabajadoras en el deporte que siempre fue considerado del pueblo. El costo mínimo de un solo asiento de lujo para el Mundial 2026 puede equivaler al ingreso de hasta cuatro o cinco meses completos para el hogar promedio en México, según cifras del Inegi.

Fuente: Tribuna de México/Agencia México