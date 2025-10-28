Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays; dónde ver EN VIVO el juego 4 de la Serie Mundial en México

Los Ángeles, Estados Unidos.- A pesar de haber registrado el segundo juego más largo en los Clásicos de Otoño, no hay descanso para los protagonistas y las acciones en la casa de Los Ángeles Dodgers continuarán con el juego 4 de la Serie Mundial 2025. Los Toronto Blue Jays deberán evitar a toda costa perder un encuentro más, ya que si el equipo californiano se queda con la victoria en la jornada de hoy, solo un triunfo lo separará de lograr el noveno título de la historia.

En el compromiso anterior, se tuvo un encuentro que estuvo cerca de llegar a las siete horas de acción, el cual finalizó hasta la entrada 18, cuando los dos equipos ya habían agotado sus recursos en el bullpen. Freddie Freeman se convirtió en el héroe para los locales, pues conectó un cuadrangular solitario sobre la serpentina de Brendon Little, para dejar tendidos en el terreno a los Blue Jays, emulando lo hecho contra los New York Yankees en la Serie Mundial 2024.

FREDDIE FREEMAN WALK-OFF HOME RUN IN THE 18TH INNING! #WORLDSERIES pic.twitter.com/wD1xbRxDbC — MLB (@MLB) October 28, 2025

El duelo de hoy será crucial en las aspiraciones de ambos equipos, ya que tendrán que lidiar con la fatiga extrema que representa jugar por 18 entradas consecutivas; ejemplo claro es Will Smith, quien permaneció detrás del plato en el encuentro completo por Dodgers. Ambos equipos utilizaron a todos sus brazos de relevo, además de que Toronto gastó a todos sus jugadores de posición y Los Ángeles solo tenía disponible a Ben Rortvedt, Justin Dean e Hyeseong Kim.

Shohei Ohtani tendrá su momento de brillar desde la loma, luego de la gran actuación que tuvo como bateador designado en el compromiso anterior; el japonés ha ganado sus dos aperturas en la postemporada, con efectividad de 2.25, en 12 entradas lanzadas, acumulando 19 ponches. 'Sho-Time' enfrentó por última ocasión a Toronto como lanzador, el 27 de agosto del 2023, cuando pertenecía a Los Angeles Angels, quedándose con la victoria luego de siete entradas sin carrera.

"Leave it all out there. Be ready to go tomorrow. There's no letup." #WorldSeries pic.twitter.com/sRZNPPKRLf — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 28, 2025

Horarios para el juego 4 de la Serie Mundial 2025 de MLB

Estadio: Dodger Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos

Fecha: Martes, 28 de octubre

Horario: 18:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/FOX/Imagen TV/Caliente TV/Disney+

Power naps: taken



Coffees: drank#WorldSeries Game 4: TONIGHT at 8 pm ET on @MLBONFOX and streaming on @watchfoxone! pic.twitter.com/SXQUCdRhJI — MLB (@MLB) October 28, 2025

Por parte de Toronto, el inicialista será Shane Bieber, quien buscará su segunda victoria de la actual postemporada, luego de quedarse con el triunfo ante los Seattle Mariners el 15 de octubre, donde lanzó seis entradas de cuatro imparables y ocho ponches recetados.

