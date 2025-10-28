Marcelo regresa a las canchas; el histórico exjugador del Real Madrid saldrá del retiro

Ciudad de México.- Uno de los jugadores que marcaron época dentro del balompié mundial saldrá del retiro y regresará al deporte que inmortalizó su nombre. Luego de su exitoso paso por el Real Madrid y el Fluminense, el brasileño Marcelo volverá a las canchas con el Skull FC, equipo perteneciente a la Kings League de España; se prevé que el partido se dispute el próximo jueves, 30 de octubre, en el Cupra Arena de Barcelona.

La Kings League se ha vuelto un escenario alternativo para jugadores de futbol, en el que han participado varias estrellas actuales del deporte; dicha competencia es presidida por el excapitán del Barcelona y la Selección Española, Gerard Piqué, y el influencer Ibai. La Kings League se caracteriza por tener reglas paralelas a las de un partido normal y su popularidad se debe a que los presidentes de cada equipo son streamers y figuras del internet con gran popularidad.

Apenas en febrero del 2025, el multicampeón con el Real Madrid anunciaba el fin de su carrera profesional; a través de un video en sus redes sociales, Marcelo comunicó la decisión de retirarse a los 36 años de edad. El lateral izquierdo dejó unos números impresionantes, luego de 721 partidos disputados, con 58 goles y 117 asistencias; el brasileño consiguió 24 trofeos con el Madrid, entre los que destacan cinco Champions League, cuatro Mundiales de Clubes y seis títulos de liga.

Su último partido profesional fue el 26 de octubre del 2024, cuando, vistiendo la camiseta del Fluminense, se enfrentó al EC Vitória. Solo una semana después, el jugador tuvo una discusión con su técnico, por lo que fue rescindido su contrato y quedó en libertad.

Marcelo sumará su nombre al de varias estrellas del deporte mundial que han pasado por la Kings League; la liga que hasta hace poco era considerada como un experimento ha contado con la participación del argentino Javier Saviola y los italianos Andrea Pirlo y Francesco Totti. También han pasado por ahí jugadores de la talla de Ronaldinho, así como Eden Hazard o Sergio 'Kun' Aguero.

El último jugador de renombre que ha aparecido en dicha competencia fue la joya del futbol español, Lamine Yamal, quien puso pausa en sus actividades con el Barcelona para participar en un encuentro. Yamal es copresidente de uno de los equipos y ya hasta se estrenó como goleador en la Kings League, pues marcó su primera anotación desde la vía penal.

